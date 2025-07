‘Aubameyang keert na één seizoen Saudi-Arabië terug in Europa’

gaat terugkeren bij Olympique Marseille, meldt de Franse krant L’Équipe. De Gabonees vertrok een jaar geleden naar Al-Qasiah in Saudi-Arabië, maar liet afgelopen week zijn contract ontbinden.

Aubameyang tekende vorig jaar in juli in het Nederlandse dorp Tegelen een contract bij Al-Qadsiah, waar hij samen zou gaan spelen met andere spelers uit de Europese topcompetities zoals Koen Casteels en Nacho Fernández. Na een jaar werd zijn contract echter al ontbonden, afgelopen donderdag.

Volgens L’Équipe maakt de 77-voudig Gabonees international de transfervrije overstap naar Olympique Marseille, waar hij tot vorig jaar nog de belangrijke man was. Verschillende clubs uit het Midden-Oosten zouden hebben geprobeerd de spits over te nemen, maar volgens de krant kiest Aubameyang voor een tweejarige terugkeer in zijn geboorteland.

Aubameyang (36) begon zijn carrière in de jeugd van AC Milan, maar speelde zijn eerste profminuten voor FCO Dijon in Frankrijk. Later zou hij uitkomen voor OSC Lille, AS Monaco, AS Saint-Étienne, Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona, Chelsea en dus Marseille en Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah bedankt Aubameyang na ontbinden contract

