Farioli wil ook verdediging versterken met Ajax-ster

Francesco Farioli wil graag meenemen van Ajax naar FC Porto, zo stelt Tim van Duijn van Voetbal International in de podcast TransferPioniers. De Italiaan werd afgelopen weekend aangesteld bij de Portugese topclub en werd al met meerdere spelers en stafleden van zijn oude club in verband gebracht.

Farioli maakte daags na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen bekend te vertrekken bij Ajax. Nadat hij aan de nodige clubs werd gelinkt, streek hij afgelopen weekend neer in Porto, waar hij bij de nummer drie van Portugal aan de slag ging. Direct kwamen de geruchten over verschillende spelers en stafleden van Ajax op gang. Zo zou Farioli namelijk geïnteresseerd zijn in Kenneth Taylor, Wout Weghorst, Jordan Henderson en zijn voormalig assistent Dave Vos.

Inmiddels kan ook Sutalo aan dat lijstje worden toegevoegd, zo stelt Van Duijn. “Ik sluit niet uit dat Sutalo nog gaat, dat zou zomaar kunnen”, zegt de clubwatcher in TransferPioniers. “Volgens mij zit Farioli daar ook nog achteraan”, maakt hij duidelijk. Sutalo wist zich na een zwak eerste seizoen bij Ajax afgelopen jaar onder Farioli goed te herstellen, waardoor het niet vreemd is dat zijn oude trainer belangstelling in hem heeft.

Mocht Sutalo vertrekken, zou Van Duijn het niet verstandig vinden als Ajax bij een oude bekende uitkomt. “Sandler zou ik niet op inzetten”, stelt de journalist. “Dat was vorig jaar heel dichtbij, maar toen raakte hij geblesseerd. Ik vind hem ook geen back-up voor Sutalo”, geeft Van Duijn aan dat hij het ook niet ziet zitten als de Kroaat blijft. Zeker als de mandekker vertrekt, is Sandler volgens de Ajax-volger geen goede keuze. “Hij is ook heel blessuregevoelig. Als jij de Champions League ingaat en een dubbel programma heb, dan moet je kunnen bouwen op iemand die fit is. Sandler past niet helemaal in dat plaatje. Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.”

