Feyenoord-fans zeggen allemaal hetzelfde over transfertarget Anass Salah-Eddine

Veel supporters van Feyenoord zijn niet te spreken over de interesse van hun club in linksback . Onder de tweet waarmee clubwatcher Martijn Krabbendam (Voetbal International) dat nieuws woensdag de wereld inslingerde regent het negatieve reacties.

Feyenoord is druk op zoek naar een versterking voor de linksbackpositie. Door het vertrek van Quilindschy Hartman (Burnley) en huurling Hugo Bueno (Wolverhampton Wanderers) heeft trainer Robin van Persie in de persoon van Gijs Smal op dit moment maar één volwaardige optie tot zijn beschikking. Nadat de komst van Bjorn Meijer op het laatste moment afketste hebben de Rotterdammers het vizier nu gericht op Salah-Eddine, zo onthulde Krabbendam eerder op de woensdag.

Salah-Eddine speelde in de jeugd van AZ en Ajax en maakte bij die laatste club zijn debuut in het betaald voetbal. Nadat hij in het seizoen 2022/23 al was verhuurd aan FC Twente, namen de Tukkers hem in de zomer van 2024 voor zo'n 7,5 ton definitief over van de Amsterdammers. Amper een halfjaar later verkocht Twente de linksback met forse winst door aan AS Roma, waar zijn bijdrage in zijn eerste halfjaar beperkt bleef tot drie schamele wedstrijden. Feyenoord wil de international van Jong Oranje op huurbasis naar Rotterdam-Zuid halen.

Onder de tweet waarin Krabbendam het nieuws deelt verschijnt een keur aan negatieve reacties van Feyenoord-supporters. "Ver vandaan bijven! Die gozer is echt een ramp", schrijft een fan op het sociale medium. "Dat je alleen al aan deze l*l denkt is een schande", reageert een tweede. "Dit kan toch niet, wat matig dit", "We halen nu maar een Nederlander om een Nederlander te halen. Kijken totaal niet naar kwaliteit" en "Jezus wat triest", schrijven andere twitterende supporters.

