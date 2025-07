Feyenoord gelinkt aan opvallend alternatief Meijer: ‘Zal zeker ter sprake komen’

Feyenoord heeft afgelopen weekend een streep gezet door de transfer van , waardoor de Rotterdammers weer op zoek moeten naar een linksback. Clubwatcher Martijn Krabbendam sluit niet uit dat Feyenoord zich gaat melden voor , die in het gezochte profiel zou passen.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van twee linksbacks. Hugo Bueno keerde na zijn huurperiode terug naar Wolverhampton Wanderers, terwijl Quilindschy Hartman werd verkocht aan Burnley. Daardoor is Gijs Smal de enige linksback in de selectie van Robin van Persie. Met Meijer hoopte Feyenoord daar een tweede optie aan toe te voegen, maar zijn transfer ging niet door omdat er werd betwijfeld dat de jeugdinternational binnenkort al drie duels in een week kan spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV telt 10 miljoen euro neer en troeft Feyenoord af

Nu zal Feyenoord moeten doorschakelen en Krabbendam geeft in een video van Voetbal International aan dat hij denkt dat de Rotterdammers zich gaan melden voor Malacia. “Van Persie wil het liefst een Nederlandse speler en ik denk wel dat hij in het profiel past”, legt de clubwatcher uit. “Ik zeg niet dat ze het gaan doen, maar hij zal zeker ter sprake komen.” Verder zal Feyenoord kijken of er een speler gehuurd kan worden uit de Premier League. Ook is er nog altijd contact met Bueno, die eerst een kans krijgt bij Wolverhampton.

LEES OOK: Feyenoord krijgt duidelijkheid van Al-Nassr over Hancko

Malacia vertrok in de zomer van 2022 bij Feyenoord naar Manchester United. Daar raakte hij aan het einde van zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd, waarna hij pas afgelopen jaargang weer minuten kon maken. In februari werd Malacia door zijn club verhuurd aan PSV, maar die samenwerking werd geen succes. Inmiddels zou de linksback, die nog vastligt tot medio 2026, transfervrij mogen vertrekken uit Manchester. Zijn club zou Malacia ook al hebben aangeboden bij het Fenerbahçe van José Mourinho.

