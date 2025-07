‘Feyenoord opnieuw om tafel met Hancko, die lot van transferdoelwit in handen heeft’

Feyenoord gaat op korte termijn aan tafel met na het klappen van zijn transfer naar Al-Nassr, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers willen graag weten of de Slowaak nog steeds wil vertrekken. Mocht Hancko blijven, zal Feyenoord zich nu gaan richten op een goedkopere back-up van Hancko in plaats van .

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Artikel gaat verder onder video

Hancko keert nu terug bij Feyenoord, waar hij spoedig om tafel zal gaan met de clubleiding. De Rotterdammers willen namelijk graag weten waar ze aan toe zijn en hopen op korte termijn duidelijkheid te krijgen van de verdediger. De uitkomst van dit gesprek zal bepalen hoe de transferstrategie van Feyenoord er in de komende weken uit komt te zien.

Feyenoord zou namelijk al dicht bij de komst van Van den Berg van Middlesbrough zijn, maar die deal is nu on hold. Mocht Hancko duidelijk maken nog steeds te willen vertrekken deze zomer, is de nummer drie van Nederland van plan snel groen licht te geven voor Van den Berg en daarnaast een linker centrale verdediger te huren. Mocht Hancko willen blijven, zal de focus van Feyenoord nu verschuiven naar een goedkoop alternatief achter de Slowaak.

De nabije toekomst van Hancko bepaalt deels het lot van Van den Berg: blijft Hancko, gaat Feyenoord zich focussen op een goedkopere back-up achter Hancko.



Blijft de vertrekwens leven, is Feyenoord van plan wederom en snel groen licht te geven voor v/d Berg + een LCV te huren. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 22, 2025

