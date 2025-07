Groot vraagteken achter voorbereiding Liverpool na overlijden Jota

Het plotselinge overlijden van heeft logischerwijs gevolgen voor de voorbereiding van Liverpool op het nieuwe seizoen. Het eerste oefenduel van de ploeg van Arne Slot staat gepland voor volgende week zondag, maar het doorgaan daarvan is nog onzeker.

Het oorspronkelijke trainingsschema van Liverpool is uitgesteld, zodat spelers en staf de tijd krijgen om te rouwen. Het merendeel van de selectie was zaterdag aanwezig bij de uitvaart in Portugal. De eerste groep zou aanvankelijk op zaterdag 4 juli beginnen met trainen, maar de start is nu verschoven naar dinsdag.

Beslissing over de oefenwedstrijd

De eerste oefenwedstrijd van Liverpool, gepland voor volgende week zondag tegen Preston North End, staat nog ter discussie. De club heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het doorgaan van de wedstrijd, aangezien de spelers en staf eerst willen overleggen na hun terugkeer op de training.

Preston North End, voor wie het ook de eerste oefenwedstrijd van de zomer is, blijft in nauw contact met Liverpool. De Championship-club zal de plannen afstemmen op de beslissing van Liverpool. Indien de wedstrijd doorgaat, wordt vermoedelijk een eerbetoon gebracht aan Jota.

