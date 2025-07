Komst Ramaj zorgt voor flink wat onvrede bij FC Heidenheim

De komst van bij FC Heidenheim heeft voor flink wat opschudding gezorgd. De voormalig doelman van Ajax wordt dit seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, tot grote ontevredenheid van concurrent Kevin Müller. Ook de spelersgroep van de Duitse club zou vol ongeloof hebben gereageerd.

Ramaj maakte in de zomer van 2023 de overstap naar Ajax, maar een onverdeeld succes werd de Duitse doelman nooit in Amsterdam. Afgelopen seizoen besloot toenmalig trainer Francesco Farioli om voor Remko Pasveer als eerste keeper te kiezen, waardoor de rol van de 23-jarige goalie leek uitgespeeld bij Ajax. In de winter maakte Ramaj de overstap naar Borussia Dortmund, dat hem direct verhuurde aan het Deense FC Kopenhagen. Ook dit seizoen besloten Die Borussen om de doelman uit te lenen, en wel aan FC Heidenheim.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen maandag maakte FC Heidenheim de komst van Ramaj, die eerste doelman gaat worden bekend. "Gezien de blessure van Frank Feller en het feit dat Kevin Müller ons tijdens een persoonlijk gesprek op de eerste dag van de voorbereiding op het seizoen liet weten dat hij een overstap naar de Amerikaanse MLS zou overwegen als hem een mogelijke transfer wordt aangeboden, hebben we Diant Ramaj gekozen als onze nieuwe nummer één. We hebben deze sportieve beslissing genomen om zekerheid in te kunnen bouwen", verklaart algemeen directeur Holger Sanwald de komst van de oud-Ajacied.

Müller vol onbegrip

Deze uitleg is totaal in het verkeerde keelgat geschoten van Müller, die afgelopen negen seizoenen de eerste doelman was van de Bundesliga-club. "Ik heb nooit gezegd dat ik de club wilde verlaten', reageert hij op zijn Instagram. "En momenteel heb ik ook geen enkele behoefte om te verhuizen. Ik heb mijn contract eind januari nog verlengd. Ik heb mijn toekomst aan de club verbonden op een moment dat het nog lang niet zeker was dat we volgend seizoen nog in de Bundesliga zouden spelen."

"En weet je waarom?", gaat Müller verder. "Omdat ik hou van deze club. Wat ik echter altijd heb gezegd, is dat ik een enorme fan van de Verenigde Staten ben. En als er ooit een interessant aanbod uit de MLS komt, hoor ik het graag. Of dat er ooit van zal komen, weet ik niet. Maar als familie zijn we al diep geworteld in Heidenheim."

Müller roept spelersgroep FC Heidenheim bijeen

Volgens Sky Sport heeft Müller de spelersgroep van FC Heidenheim bijeen geroepen om uitleg te verschaffen over de situatie. Dit is naar verluidt nog voor de komst van Ramaj gebeurd. De spelers zouden vol ongeloof hebben gereageerd op het besluit van de club, zo klinkt het.