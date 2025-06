‘Ramaj maakt zichzelf onmogelijk bij Borussia Dortmund’

Bij Borussia Dortmund zijn ze verre van gelukkig met , zo weet Sport1. De voormalig doelman van Ajax gaf in een recent interview aan dat hij ‘de beste keeper van deze generatie’ is en daarom niet van plan is komend seizoen een reserverol te accepteren in Dortmund. Die uitspraken zijn bij zijn club niet in goede aarde gevallen.

Ramaj vertrok afgelopen winter bij Ajax nadat hij door Remko Pasveer naar de reservebank was verdrongen. De doelman, die door Sven Mislintat naar Amsterdam was gehaald, ging de technisch directeur achterna voor een avontuur bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub verhuurde Ramaj direct aan FC Kopenhagen, waarmee hij de Deense dubbel won.

Na afloop van het seizoen ging Ramaj het gesprek aan met BILD. In dat interview deed hij enkele opvallende uitspraken. “Voor mij staat vast dat ik moet blijven spelen, minuten maken en wedstrijdervaring opdoen. Daarom is één ding voor mij duidelijk: ik ga niet op de bank zitten in Dortmund”, was de 23-jarige sluitpost stellig. “Dat ik nu niet terugkom om achter in de rij te staan, is duidelijk. Ik heb gezegd dat ik de beste keeper van de nieuwe generatie ben. En ik denk dat ik dat de afgelopen maanden heb bewezen.”

Het interview van Ramaj valt bij Borussia Dortmund compleet verkeerd. BVB zou volgens Sport1 namelijk niet op de hoogte zijn geweest dat de keeper een interview ging doen. Wanneer dat wel het geval zou zijn geweest, zou de club geen toestemming hebben gegeven de uitspraken te publiceren. Door het interview te geven zou Ramaj zichzelf dus in de voet hebben geschoten. Dortmund is nu namelijk van plan hem komend seizoen opnieuw te verhuren. Gregor Kobel en Alexander Meyer staan namelijk hoger in de pikorde.

