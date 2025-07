‘Voormalig Feyenoorder met 16 duels maakt miljoenentransfer naar Bundesliga’

gaat de transfer maken van Stoke City naar TSG Hoffenheim, meldt transferjournalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. Burger speelde in het verleden voor Feyenoord, Excelsior en Sparta Rotterdam.

Burger begon zijn carrière in Rotterdam, in de jeugd van Feyenoord. De middenvelder debuteerde in de tweede wedstrijd van het dramatische tweeluik in de Europa League-voorronde tegen AS Trencin in 2018. Later zou hij, afgewisseld met uitleenbeurten aan stadsgenoten Excelsior en Sparta, nog vijftien keer uitkomen voor Feyenoord, waarna hij voor 700.000 euro aan FC Basel werd verkocht in 2021.

In Zwitserland kwam Burger meer tot zijn recht. In negentig wedstrijden maakte de verdedigende middenvelder ook nog eens zes doelpunten en gaf hij vijf keer een assist. Hij verdiende een transfer naar Stoke City in 2023 voor zo’n vijf miljoen euro. Daar kwam de oud-Feyenoorder in 86 duels tot vergelijkbare cijfers.

Twee jaar later dient de volgende stap zich aan voor Burger. Volgens Plettenberg is er sprake van een done deal tussen Stoke City en TSG Hoffenheim. De nummer vijftien van het afgelopen Bundesliga-seizoen gaat tussen de vier en vijf miljoen euro betalen voor de 24-jarige voormalig jeugdinternational. Burger gaat een meerjarig contract tekenen, aldus Plettenberg.

🚨🔵 Wouter #Burger to TSG Hoffenheim is considered a done deal.



Full agreement with Stoke City has been reached. Long-term contract. Medical scheduled for Monday/Tuesday. The 24 y/o will replace Anton Stach, who is joining Leeds.



Fee will be around €4-5 million, as per… pic.twitter.com/JrzlTVbL8n — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 20, 2025

