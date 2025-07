‘Noa Lang accepteert salarisverlaging voor stap naar Napoli’

Napoli mag zich gaan opmaken voor de komst van . Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio is de linksbuiten van PSV zelfs bereid om een deel van zijn salaris in te leveren om de deal rond te kunnen maken.

Lang staat op het punt om PSV in te ruilen voor Napoli. Afgelopen winter was de buitenspeler al in beeld bij de Italiaanse kampioen, maar toen hielden de Eindhovenaren de transfer tegen. Nu lijkt het er wel van te komen, gezien de clubs gisteren weer in onderhandeling zijn gegaan. Uiteindelijk moet de deal zo’n 28 miljoen euro opleveren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV’er ‘volstrekt ongeschikt’ voor nieuwe club, Dembélé-scenario biedt hoop

Anderhalve week geleden kwam al naar buiten dat Lang persoonlijk akkoord zou zijn met de Italiaanse kampioen. De 26-jarige vleugelaanvaller zou een contract van vijf jaar kunnen tekenen in Zuid-Italië.

Di Marzio komt inmiddels met nieuwe details. Lang zou namelijk een deel van zijn salaris willen opofferen ‘om zo de definitieve overeenkomst in deze uren mogelijk te maken’. In twee seizoenen bij PSV kwam Lang in 63 duels tot negentien doelpunten en veertien assists.

