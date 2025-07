Salah doet boekje open over confrontatie met Slot op training

Arne Slot is een trainer die enorm let op de details, zo heeft ook afgelopen seizoen ervaren. Met name een moment in de voorbereiding op het vorige seizoen zorgde voor grote verbazing bij de Egyptenaar.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord met Liverpool, waar hij de immens populaire Jürgen Klopp opvolgde. In De Kuip had de oefenmeester zich gemanifesteerd als iemand die alles tot in de details onder controle wil hebben. Op Anfield was de Nederlander niet van plan om dit anders aan te pakken, zo ervoeren ook de sterren van Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax wil nóg een keer shoppen bij Arne Slot'

In gesprek met NBC blikte Salah terug op de voorbereiding op het afgelopen seizoen. “Ik weet nog dat hij me een aantal beelden van me liet zien tijdens de warming-up. Het was de warming-up”, benadrukt de ster van Liverpool. “Ik was de bal aan het hooghouden en hij vroeg me: ‘Wat is dat? Kijk eens, er staan allemaal jonge spelers achter je en die doen je allemaal na.’” Die confrontatie is bij Salah zeker blijven hangen. “Hij is heel eerlijk en spreekt je ook direct aan. Ik denk dat dat een enorm verschil maakt.”

LEES OOK: Ten Hag haalt Quansah naar Leverkusen, Liverpool bedingt torenhoge terugkoopoptie

De instructies van Slot tijdens de voorbereiding werden door Salah overigens niet altijd zomaar geaccepteerd. In oktober kwam namelijk naar buiten dat de Egyptenaar flink heeft gevloekt door de eisen van de Nederlander. Salah zou Slot onder meer ‘fucking crazy’ hebben genoemd.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 Liverpool presenteert recordaankoop Wirtz, die direct torenhoge ambitie uitspreekt 🔗

👉 Frimpong naar Liverpool: 'Feyenoord-spelers vertelden me...' 🔗

👉 Zaakwaarnemer bevestigt: Van Bronckhorst nieuwe assistent Liverpool 🔗

👉 Slot heeft derde zomeraanwinst zo goed als binnen: 'Volledige overeenkomst bereikt' 🔗