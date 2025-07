Vandaag Inside-gast komt met groot nieuws op Instagram

Merel Ek heeft vrijdag via Instagram onthult dat ze is bevallen van haar eerste kindje. Haar zoon Sep is twee weken geleden geboren, en het regent felicitaties op haar Instagram van onder meer bekende collega's.

Halverwege januari maakte Merel Ek in de uitzending van het programma De Oranjewinter bekend dat ze in verwachting was van een jongetje. Ze was toen al bijna op de helft van haar zwangerschap.

"Daar is ie dan! Twee weken geleden geboren: onze lieve Sep", plaatst Ek op Instagram bij een foto van haar pasgeboren zoon, met daarbij ook een emoticon van een gezichtje omringd door hartjes. "Alles gaat goed! Dank iedereen voor de lieve berichten en succeswensen. Tot snel!"

LEES OOK: Derksen twijfelt openlijk aan toekomst Vandaag Inside-gast

Onder de post druppelen de reacties van meerde Vandaag Inside-gezichten binnen. "Gefeliciteerd 😍😍", schrijft Bas Nijhuis. "❤️💙 Liefste Sep!", reageert Hélène Hendriks. Thomas van Groningen en Raymond Mens laten hartjes achter, terwijl Tina Nijkamp ook met de felicitaties aan de kersverse moeder komt. Ook oud-collega Sam Hagens heeft middels een reactie van zich laten horen. "Ahhh gefeliciteerd !!!! Heel veel geluk ❤️❤️❤️."

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

