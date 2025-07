Verrassing komt uit de helikopter bij Open Dag Feyenoord

is zondagmiddag tijdens de Open Dag van Feyenoord uit de helikopter gekomen en gepresenteerd als nieuwste aanwinst. Zijn aanwezigheid op het Feyenoord Festival is een verrassing, want de transfer was nog niet officieel aangekondigd.

Nog geen uur voordat de helikopter landde wist journalist Fabrizio Romano melding te maken van de aanstaande transfer. Dat hij al uit de helikopter kwam, was een surprise voor de fans in De Kuip en voor ESPN-commentator Teun de Boer. "Er zit een nieuwe speler in de helikopter: Gonçalo Borges van Porto! Dit was niet aangekondigd, dat maakt het leuk."

Artikel gaat verder onder video

Borges stond Feyenoord-verslaggever Mascha Lange kort te woord op het veld. "Geweldig om hier te zijn. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen. Gisteren kwam ik aan in Rotterdam en vijftien minuten geleden heb ik getekend! Ik voel me al thuis", zei hij.

Borges komt over van FC Porto. Volgens Romano betaalt Feyenoord een bedrag van negen miljoen euro plus twee miljoen aan mogelijke bonuissen.

Feyenoord heeft zo de ophanden zijnde deal tussen Club Brugge en FC Porto gekaapt. Borges leek op weg naar België, maar deze week kwam Feyenoord tussenbeide. Directeur Dennis te Kloese handelde snel en heeft met Borges een nieuwe vleugelaanvaller in de gelederen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗