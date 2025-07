Victor Vlam ergerde zich om precies 20.08 uur kapot aan NOS en EK Vrouwen

Televisierecensent en mediakenner Victor Vlam vindt het belachelijk dat de NOS het EK Vrouwen verslaat op hoofdkanaal NPO1. Volgens Vlam is er sprake van ‘overdreven politieke correctheid’ van de Nederlandse publieke omroep.

Vlam is dinsdagavond te gast in het televisieprogramma De Oranjezomer van SBS6. Hij uit zijn ergernis over het feit dat het Achtuurjournaal dinsdag niet om 20.00 uur begon, maar om 20.08 uur. Dit in verband met het duel tussen Duitsland en Denemarken op het EK Vrouwen dat vanwege de negen minuten durende blessuretijd uitliep. “Vandaag begon het Achtuurjournaal echt weer gewoon veel te laat. Dat gebeurt bijna elke avond, omdat daar een voetbalwedstrijd voor staat geprogrammeerd. Dat is dan het EK Vrouwenvoetbal.”

“Ik vraag me af: waarom moet het EK Vrouwen op NPO1 worden uitgezonden? Het is een klein toernooi wat niemand boeit. Het is totaal onbelangrijk”, vervolgt Vlam in niet mis te verstane woorden. “Vrouwenvoetbal is minder belangrijk dan mannenvoetbal. Ze kunnen er wat mij betreft ook niet zo verschrikkelijk veel van, maar dat is een ander verhaal.”

LEES OOK: Forse kritiek op NOS: ‘Op zo’n moment wegschakelen voor het EK Vrouwen!’

Vlam claimt te weten waarom de NOS het EK Vrouwen verslaat op het hoofdkanaal. “De reden waarom de NOS het vrouwenvoetbal op NPO1 zet in plaats van NPO2 of NPO3, is omdat de NOS vindt dat het vrouwenvoetbal gelijkgetrokken moet worden met het mannenvoetbal. Daar zit een soort politieke correctheid achter. Ik vind het niet logisch: ik vind het overdreven politieke correctheid. Het is niet hetzelfde, want er is gewoon veel minder aandacht voor vrouwenvoetbal. Er is ook geen enkele supermarkt die een speciale actie heeft voor dit toernooi.”

Vlam vindt het oprecht kwalijk als het Achtuurjournaal niet stipt om 20.00 uur begint. “Het Achtuurjournaal is een instituut, dus mensen verwachten dat het om 20.00 uur begint. En regionale omroepen zenden het Achtuurjournaal ook vaak gelijktijdig uit, dus die moeten dan acht minuten lang een pauzescherm laten zien. Dat is echt ongemakkelijk.”

Victor Vlam sneert naar Noa Vahle

Vlam deelde tussendoor nog een kleine sneer uit naar verslaggeefster Noa Vahle. Laatstgenoemde was maandagavond te gast in De Oranjezomer en weerlegde de kritiek op het vrouwenvoetbal, door te stellen dat ‘we moeten kappen met het continue vergelijken van het vrouwenvoetbal met het mannenvoetbal’. “Want dan is het inderdaad minder technisch, snel en spectaculair. Stop met het hele tijd dat vergelijken, want dan krijg je dit soort verhalen!”, zei Vahle.

LEES OOK: Leonne Stentler compleet geridiculiseerd om ‘belachelijke uitspraak’ over vrouwenvoetbal

Vlam wordt dinsdag door presentator Thomas van Groningen gevraagd naar het optreden van Vahle en kan daar kort over zijn: “Ja, ik heb het gezien. Ik vond het gisteren niet haar sterkste optreden. Maar goed, dat even terzijde.”

Ook wielerfans klagen over EK Vrouwen op NPO1

Eerder vandaag was de NOS ook al het mikpunt van kritiek. Dit omdat de uitzending van de vierde etappe van de Tour de France op NPO1 kort voor het einde werd beëindigd, vanwege de voorbeschouwing van Duitsland – Denemarken op het EK Vrouwen. Onder anderen Bas Tietema, voormalig wielrenner en medeoprichter van de Nederlandse wielerploeg Unibet Tietema Rockets, begreep de keuze van de NOS niet. “We hebben een Nederlander in de gele trui in de Tour de France, maar ja: we zappen op 7,8 kilometer van de finish weg naar Nederland 2 voor de voorbeschouwing van het EK Voetbal tussen twee willekeurige teams. Ik vind daar wat van!”, schreef Tietema onder meer op X.

