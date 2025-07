Vrouwen zijn woedend op vast Vandaag Inside-gezicht: ‘Het is geen niveau’

Job Knoester is geen fan van vrouwenvoetbal, zo heeft hij vrijdagavond (nogmaals) duidelijk gemaakt tijdens de uitzending van De Oranjezomer. De vaste gast van SBS6 maakt daarmee geen vrienden bij veel vrouwelijke kijkers.

“Vrouwenvoetbal, dat is toch sport?”, vraagt presentator Thomas van Groningen cynisch aan Knoester. “Het is leuke sport…”, reageert de advocaat als een boer met kiespijn. Vorig week raakten Knoester en Noa Vahle in discussie over vrouwenvoetbal, wat onderwerp van gesprek is wegens het Europees Kampioenschap.

“Ik heb veel lieve reacties gekregen… Vooral van vrouwen, die een beetje boos op mij waren. Maar ik vind nog steeds dat het geen niveau is. Ik vind het prima dat iedereen die sport wil beoefenen, maar als je ergens naar wil kijken, moet het leuk en spetterend zijn. Dat is het niet, als je kijkt naar jongens onder veertien, want dat is het niveau van vrouwenvoetbal”, is Knoester hard.

Mannenvoetbal is volgens Knoester niet te vergelijken met vrouwenvoetbal. “Bij grote amateurclubs, wordt veel gedaan voor selecties. Er wordt bijvoorbeeld een goede trainer neergezet. Ik denk dat het daar begint, als je het serieus wil nemen. Woerts denkt dat de prestaties van Nederland op het afgelopen EK invloed hebben op vrouwenvoetbal. “Door de blunders van de KNVB. Die hadden natuurlijk nooit Andries Jonker moeten houden als bondscoach”, stelt de sportmarketeer.

