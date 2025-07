‘Yolanthe houdt nieuwe relatie al anderhalf jaar geheim voor Sneijder’

Yolanthe Cabau heeft al anderhalf jaar een nieuwe liefde in haar leven, zo melden bronnen aan RealityFBI. De jonge ondernemer Matthijs Metzemaekers zou samenwonen met de actrice en haar financieel bijstaan. Doordat Yolanthe op een andere verdieping verblijft als haar ex Wesley Sneijder langskomt, weet hij nog altijd van niks.

In 2019 gingen Sneijder en Yolanthe na een relatie van elf jaar uit elkaar. Niet veel later besloot de actrice haar spullen te pakken en samen met hun zoontje Xess Xava naar Los Angeles te verhuizen. Dat had alles te maken met de gevolgen van de scheiding, zo legde Yolanthe onlangs uit. Iedere dag kwamen er nieuwe verhalen naar buiten en dat zorgde bij haar voor veel onrust. In Los Angeles woonde de actrice lange tijd in een appartement, maar inmiddels heeft ze een villa in Bel Air gekocht.

Doordat Yolanthe het internationaal nog niet echt heeft gemaakt als actrice, kwamen er vragen op over hoe ze de woning heeft gefinancierd. Jordi Versteegden van De Telegraaf suggereerde dat Sneijder een bedrag van negentien miljoen euro had meegegeven bij de scheiding, maar dit werd door Yolanthe en Sneijder ontkend. Toch gingen de geruchten daarna niet liggen.

Yolanthe samen met Metzemaekers

Volgens RealityFBI is het echter niet Sneijder, maar Yolanthe’s nieuwe liefde die de presentatrice financieel bijstaat. Metzemaekers staat sinds 2023 in de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van Quote. Het is volgens het juicekanaal niet duidelijk in welke omvang hij financiële steun biedt.

Wat wel duidelijk is, is dat beiden een appartement hebben in hetzelfde luxe complex en volgens bronnen uit datzelfde complex regelmatig tijd met elkaar doorbrengen. Als Sneijder op bezoek komt, zou Yolanthe echter beneden blijven ‘om de schijn op te houden’. De oud-voetballer zou nog altijd denken dat zijn ex alleen woont en is dus totaal niet op de hoogte van de situatie. RealityFBI betwijfelt of Sneijder vrede zou hebben met de situatie. In Het Waren 2 Fantastische Dagen stelde de voormalig Ajacied nog dat Yolanthe geen nieuwe relatie heeft. “Mocht dat gebeuren, zou dat me wel wat doen. Ik zou er geen vrede mee hebben, maar als het gebeurt, dan gebeurt het, toch?”

