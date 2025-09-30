Vermoedelijke opstelling Ajax: Berghuis terug in de basis, Heitinga hakt knoop door over spitspositie

Ajax gaat dinsdagavond om 21.00 uur op bezoek bij Olympique Marseille, waar het jaagt op de eerste overwinning in de Champions League van dit seizoen. Trainer John Heitinga zal het in het Stade Vélodrome moeten stellen zonder spitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg. De oefenmeester liet al doorschemeren dat Oscar Gloukh zal starten in de punt van de aanval, terwijl waarschijnlijk ook terugkeert in de basis.

Heitinga mist in Frankrijk de nodige spelers. Naast Weghorst en Dolberg kan de coach ook geen beroep doen op James McConnell en Branco van den Boomen. Wie wel weer van de partij is, is Youri Baas. De verdediger miste het duel met NAC vanwege knieklachten, maar behoort tegen Marseille weer tot de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

Baas kan aan de aftrap verschijnen en het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat hij in de basis zal staan. De 22-jarige linkspoot zal dan het centrum gaan vormen met de Japanner Ko Itakura. De backposities zullen net als tegen NAC ingevuld worden door Anton Gaaei en Owen Wijndal. De plek onder de lat zal worden ingenomen door Vitezslav Jaros.

Op het middenveld voert Heitinga ten opzichte van het duel met NAC mogelijk ook een wijziging door. Youri Regeer keert terug in de basis, mede doordat Oscar Gloukh een linie opschuift naar voren. Het middenveld wordt compleet gemaakt door aanvoerder Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Zoals gezegd start Gloukh in de spits, dit gaat ten koste van Don-Angelo Konadu. De flanken worden ingevuld door Mika Godts en Steven Berghuis. Laatstgenoemde miste het Champions League-treffen met Internazionale vanwege een knieblessure en kon tegen PSV en NAC alleen invallen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Gloukh, Godts.