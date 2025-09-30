Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Berghuis terug in de basis, Heitinga hakt knoop door over spitspositie

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
4 reacties
Maurice Mazenier
30 september 2025, 10:06

Ajax gaat dinsdagavond om 21.00 uur op bezoek bij Olympique Marseille, waar het jaagt op de eerste overwinning in de Champions League van dit seizoen. Trainer John Heitinga zal het in het Stade Vélodrome moeten stellen zonder spitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg. De oefenmeester liet al doorschemeren dat Oscar Gloukh zal starten in de punt van de aanval, terwijl Steven Berghuis waarschijnlijk ook terugkeert in de basis.

Heitinga mist in Frankrijk de nodige spelers. Naast Weghorst en Dolberg kan de coach ook geen beroep doen op James McConnell en Branco van den Boomen. Wie wel weer van de partij is, is Youri Baas. De verdediger miste het duel met NAC vanwege knieklachten, maar behoort tegen Marseille weer tot de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

Baas kan aan de aftrap verschijnen en het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat hij in de basis zal staan. De 22-jarige linkspoot zal dan het centrum gaan vormen met de Japanner Ko Itakura. De backposities zullen net als tegen NAC ingevuld worden door Anton Gaaei en Owen Wijndal. De plek onder de lat zal worden ingenomen door Vitezslav Jaros.

Op het middenveld voert Heitinga ten opzichte van het duel met NAC mogelijk ook een wijziging door. Youri Regeer keert terug in de basis, mede doordat Oscar Gloukh een linie opschuift naar voren. Het middenveld wordt compleet gemaakt door aanvoerder Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Zoals gezegd start Gloukh in de spits, dit gaat ten koste van Don-Angelo Konadu. De flanken worden ingevuld door Mika Godts en Steven Berghuis. Laatstgenoemde miste het Champions League-treffen met Internazionale vanwege een knieblessure en kon tegen PSV en NAC alleen invallen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Gloukh, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tsuyoshi Watanabe Luis Suarez.png

‘Luis Suárez-truc’ van Ajax pakt grandioos uit voor Feyenoord

  • Gisteren, 22:44
  • Gisteren, 22:44
Steven Berghuis Ajax

Berghuis maakt Ajax fors verwijt op persconferentie: ‘Je had hem in huis…’

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
Ajax noteert nettoverlies van bijna 40 miljoen euro

Ajax noteert nettoverlies van bijna 40 miljoen euro

  • Gisteren, 21:13
  • Gisteren, 21:13
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
948 Reacties
50 Dagen lid
2.277 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie met die Gloukh toch wel wat (kleine) mogelijkheden. Als die jongen een bevlieging krijgt...het zou zomaar kunnen. En natuurlijk ben ik bevooroordeeld en een klein beetje optimistisch. Anders kun je net zo goed thuisblijven. Ik hoop een strijdend Ajax te zien, onafhankelijk van de uitslag. Als we niet worden weggespeeld kan ik er wel mee leven als je verliest.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
546 Reacties
1.099 Dagen lid
4.871 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als voetballiefhebber ben ik alleen bang voor Wijndal. Dat is toch echt wel een zwakke schakel in de verdediging. Heeft Ajax daar niet een andere speler voor? Ik bedoel leuk een aanvallende back, maar het niveau wat hij had bij AZ, heeft hij nooit laten zien bij Ajax. En dan heb je eigenlijk een zwakke middenvelder in je verdediging staan.

ERIMIR
3.690 Reacties
449 Dagen lid
38.111 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt, ik had liever Baas op de linksback positie gezet.

Arena
948 Reacties
50 Dagen lid
2.277 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wijndal ben ik sowieso geen fan van. Ik heb ook nooit begrepen waarom ze die gehaald hebben. Hij speelt maar zelden een goede wedstrijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
948 Reacties
50 Dagen lid
2.277 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie met die Gloukh toch wel wat (kleine) mogelijkheden. Als die jongen een bevlieging krijgt...het zou zomaar kunnen. En natuurlijk ben ik bevooroordeeld en een klein beetje optimistisch. Anders kun je net zo goed thuisblijven. Ik hoop een strijdend Ajax te zien, onafhankelijk van de uitslag. Als we niet worden weggespeeld kan ik er wel mee leven als je verliest.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
546 Reacties
1.099 Dagen lid
4.871 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als voetballiefhebber ben ik alleen bang voor Wijndal. Dat is toch echt wel een zwakke schakel in de verdediging. Heeft Ajax daar niet een andere speler voor? Ik bedoel leuk een aanvallende back, maar het niveau wat hij had bij AZ, heeft hij nooit laten zien bij Ajax. En dan heb je eigenlijk een zwakke middenvelder in je verdediging staan.

ERIMIR
3.690 Reacties
449 Dagen lid
38.111 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt, ik had liever Baas op de linksback positie gezet.

Arena
948 Reacties
50 Dagen lid
2.277 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wijndal ben ik sowieso geen fan van. Ik heb ook nooit begrepen waarom ze die gehaald hebben. Hij speelt maar zelden een goede wedstrijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel