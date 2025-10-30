Crystal Palace heeft interesse in Nathan Aké van Manchester City als mogelijke vervanger van Marc Guéhi, meldt TEAMtalk. Man City zou overwegen om de viervoudig Premier League-winnaar volgend jaar zomer te verkopen.

Guéhi was afgelopen zomer al dicht bij een transfer van Crystal Palace naar Liverpool, maar in de absolute slotfase van de transferperiode ging er alsnog een streep door de deal. De aanvoerder van Palace bleef daarom op Selhurst Park, waar hij nog een contract heeft tot komende zomer. Inmiddels staat hij naast Liverpool ook in de belangstelling van onder meer Bayern München en Real Madrid, dus is hij niet van plan een nieuwe verbintenis te tekenen.

Aké opnieuw in beeld voor opvolging Guéhi

Voor The Eagles betekent dit dat er voor komend seizoen een groot gat achterblijft in het centrum van de verdediging. Volgens TEAMtalk is Aké daar opnieuw voor in beeld. De linksbenige verdediger stond ook afgelopen zomer op het lijstje bij de FA Cup-winnaar als mogelijke opvolger van Guéhi, maar zijn komst was toen dus niet nodig.

City moet verkopen om aan Aké te verdienen

Manchester City is zelf ook op zoek naar nieuwe verdedigers, waardoor Aké nog verder uit de gratie kan raken. Dit seizoen moet de dertigjarige Nederlander het veelal doen met een plek op de bank. Omdat Aké nog een contract heeft tot de zomer van 2027, wil City hem het liefst volgende zomer van de hand doen en op die manier nog wat aan hem overhouden.