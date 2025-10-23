Robin van Persie is blij dat Rafael Benítez nog niet is begonnen als trainer van Panathinaikos. De ervaren Spanjaard werd zondag aangesteld, maar donderdag zit interim-trainer Christos Kontis nog op de bank in de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. Het duel begint vanavond om 18.45 uur in De Kuip.

Voor de technische staf van Feyenoord is de voorbereiding daardoor makkelijker. “We hebben alles in kaart gebracht en weten ongeveer wel hoe Panathinaikos speelt, omdat de interim-coach er al een tijdje zit”, zegt Van Persie op de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd.

“Als Benitez het nu al had overgenomen, had het alle kanten op kunnen gaan. Persoonlijk ben ik blij dat Benitez er nog niet bij is, anders moet je met alles rekening houden”, legt de oefenmeester van Feyenoord uit.

'Must-win voor Feyenoord'

Van Persie spreekt van een ‘must-win’, na de nederlagen tegen SC Braga en Aston Villa in de eerste twee Europa League-wedstrijden. “Nee, ik hoef dat niet extra duidelijk te maken bij de spelers, maar dat is wel een onderdeel van mijn werk om het belang van een wedstrijd over te brengen.” Op de training zag Van Persie al dat het goed zit met de beleving bij de spelers.

“Als trainer zie je de spelers gaan als de brandweer, ze hebben plezier met elkaar en werken kneiterhard. Het tactische deel zat erop en dan doe je een partijtje. Dan doe ik een stapje terug. Dan is het mooi om te zien als het loopt”, geeft hij aan. “De jongens hebben plezier, geven gas en zijn echt goed. Ze worden ook echt beter. Ik heb in alle rust om me heen gekeken en zag iedereen in z’n kracht. Toen dacht ik: ja, dit komt heel dicht bij gelukkig zijn.”

'Copy-paste na Aston Villa'

Ondanks de 0-2 nederlaag waren er voldoende aanknopingspunten na de vorige Europa League-wedstrijd. “We willen wel door op de wedstrijd tegen Aston Villa. Er zijn wel gelijkenissen in de speelwijze van Villa en Panathinaikos. Op sommige hoogtes van het veld is het gewoon copy-paste. Dat is wel leuk. Dat zijn wel voorwaarden dat het een leuke wedstrijd kan worden. Geen hoog blok tegen een laag blok. Het kan alle kanten op deze wedstrijd.”