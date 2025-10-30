staat na maanden blessureleed weer op het trainingsveld bij Manchester United. De Argentijnse verdediger wilde zaterdag tegen Nottingham Forest graag weer bij de wedstrijdselectie zitten, maar daar heeft Ruben Amorim een stokje voor gestoken.

Martínez raakte in februari van dit jaar zwaar geblesseerd; de mandekker moest met een gescheurde kruisband maandenlang toekijken. Het was niet de eerste langdurige blessure die de Argentijn opliep sinds zijn komst van Ajax in 2022. Zo stond hij halverwege 2023 2,5 maand aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje, terwijl hij aan het einde van dat jaar met een nieuwe voetblessure ruim drie maanden moest toekijken.

Inmiddels is Martínez weer teruggekeerd op het trainingsveld. Het duel met Nottingham Forest van komend weekend komt wel te vroeg voor de oud-Ajacied. “Hij wil er al bij zijn, maar dat gaat hem niet worden”, gaf Amorim aan op de persconferentie. “Hij traint met ons en we kunnen hem langzaam nieuwe oefeningen geven. Hij wordt langzaam beter. Dat hij al deelneemt aan de trainingssessies, is goed voor ons.”

Naast Martínez kan Amorim dit weekend over een bijna fitte selectie beschikken. Achter de naam van Harry Maguire staat nog wel een vraagteken. “We hebben nog een dag, maar ik weet niet of hij erbij kan zijn”, legde de trainer uit.