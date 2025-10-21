PSV neemt het in de derde speelronde van de competitiefase van de Champions League in eigen huis op tegen Napoli. De Eindhovenaren hopen na een nederlaag en een gelijkspel in de eerste twee wedstrijden nu wel een overwinning te kunnen behalen. Ziggo Sport zendt PSV - Napoli op dinsdag 21 oktober live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint PSV - Napoli?

Het duel in het Philips Stadion begint om 21.00 uur. De UEFA heeft de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert aangesteld om het duel tussen PSV en Napoli in goede banen te leiden.

Hoe staat Napoli ervoor in de Champions League?

De ploeg van Antonio Conte begon de campagne in de Champions League met een 2-0 nederlaag op bezoek bij Manchester City, maar wist zich in de tweede wedstrijd te revancheren. In Napels werd met 2-1 gewonnen van Sporting Portugal, waardoor Napoli met drie punten uit twee wedstrijden op plek negentien staat in de competitiefase van de Champions League.

PSV heeft na een nederlaag in eigen huis tegen Union Sint-Gillis (1-3) en een gelijkspel bij Bayer Leverkusen (1-1) pas een punt in het miljardenbal. De ploeg van Peter Bosz bezet daarmee de 27ste plaats.

Op welke zender wordt PSV - Napoli uitgezonden?

Het duel tussen PSV en Napoli is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar PSV - Napoli als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Napoli gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.