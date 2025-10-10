is nog altijd herstellende van een buikwandblessure. Volgens Voetbal International hoopt Ajax de Deen na het weekend weer op het trainingsveld te verwelkomen, maar dit kan ook een week later worden. Daardoor is hij een twijfelgeval voor het duel met AZ.

Ajax haalde Dolberg afgelopen zomer terug naar Amsterdam. De spits maakte zijn rentree als invaller tegen Internazionale (0-2 verlies) in de Champions League en had een paar dagen later een basisplaats in Eindhoven tegen PSV (2-2). Dolberg kwam echter niet ongeschonden uit de strijd en moest sindsdien toekijken met een buikwandblessure.

Inmiddels is de Deen op de weg terug. Ajax hoopt dat Dolberg na het weekend weer aan kan sluiten bij de groepstraining van John Heitinga. Hij moet nog wel een aantal tests doen voordat besloten kan worden wanneer hij zijn rentree kan maken. Mocht dit ongunstig uitvallen, zou zijn terugkeer op het trainingsveld ook een week later kunnen plaatsvinden.

Mocht dat het geval zijn, moet Dolberg ook het thuisduel met AZ op zaterdag 18 oktober aan zich voorbij laten gaan. Voor nu staat er dus nog een vraagteken achter zijn naam voor de kraker in Amsterdam. Vier dagen later gaat Ajax op bezoek bij Chelsea in de Champions League.

