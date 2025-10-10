Live voetbal

Dolberg twijfelgeval bij Ajax voor AZ-thuis

Kasper Dolberg van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 oktober 2025, 12:23

Kasper Dolberg is nog altijd herstellende van een buikwandblessure. Volgens Voetbal International hoopt Ajax de Deen na het weekend weer op het trainingsveld te verwelkomen, maar dit kan ook een week later worden. Daardoor is hij een twijfelgeval voor het duel met AZ.

Ajax haalde Dolberg afgelopen zomer terug naar Amsterdam. De spits maakte zijn rentree als invaller tegen Internazionale (0-2 verlies) in de Champions League en had een paar dagen later een basisplaats in Eindhoven tegen PSV (2-2). Dolberg kwam echter niet ongeschonden uit de strijd en moest sindsdien toekijken met een buikwandblessure.

Inmiddels is de Deen op de weg terug. Ajax hoopt dat Dolberg na het weekend weer aan kan sluiten bij de groepstraining van John Heitinga. Hij moet nog wel een aantal tests doen voordat besloten kan worden wanneer hij zijn rentree kan maken. Mocht dit ongunstig uitvallen, zou zijn terugkeer op het trainingsveld ook een week later kunnen plaatsvinden.

Mocht dat het geval zijn, moet Dolberg ook het thuisduel met AZ op zaterdag 18 oktober aan zich voorbij laten gaan. Voor nu staat er dus nog een vraagteken achter zijn naam voor de kraker in Amsterdam. Vier dagen later gaat Ajax op bezoek bij Chelsea in de Champions League.

Lees ook:
Louis van Gaal met op de achtergrond de logo's van Benfica en Ajax

Van Gaal vergelijkt Ajax met Benfica: 'Die zouden elkaar in een Europese finale kunnen treffen'

  Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

Van Persie verwacht Moder en Timber tegen Heracles weer in zijn selectie

  Gisteren, 19:21
  • Gisteren, 19:21
Arne Slot en Xavi Simons

FCUpdate Extra Tijd: 'Xavi Simons verdient basisplek niet, kritiek op Arne Slot is terecht'

  Gisteren, 18:26
  • Gisteren, 18:26
jurgen😎👍
2 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben wel jaloers op ajax met zulke spitsen. Wij hebben alleen maar Ueda en die vind ik erg matig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ajax - AZ

Ajax
21:00
AZ
1,93
4,00
3,75
Wordt gespeeld op 18 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

