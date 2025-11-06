heeft het verzoek van Corinthians om zijn luxe hotel in São Paulo te verlaten afgewezen. Het luxueuze verblijf kost de Braziliaanse club iedere maand zo’n 40.000 euro, maar volgens UOL Esporte wil de Nederlander hier niet van afzien.

Woensdag werd duidelijk dat Corinthians het verzoek heeft neergelegd bij Depay om het hotel te verlaten. De club van de spits betaalt hier namelijk iedere maand zo’n 40.000 euro voor. Dat bedrag ligt zo hoog vanwege de faciliteiten die de suite te bieden heeft. Memphis beschikt onder meer over een bodyguard, schoonmaker en privékok.

Daarnaast heeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal recht op een gepantserde auto met chauffeur en beveiliging. Dat is contractueel vastgelegd. Daardoor lopen de kosten flink op voor Corinthians. De club heeft ook een enorme schuld aan Depay door onbetaalde bonussen en tekengeld. De aanvaller moet nog een bedrag van 23 miljoen real (3,7 miljoen euro) ontvangen van zijn club.

Waar de club beweerde dat Depay open zou staan het luxe hotel te verlaten, is daar volgens journalist Livia Camillo ‘geen sprake van’. In een eerder stadium zou de Nederlander wel hebben gekeken naar huizen, maar die heeft hij afgewezen omdat het voor hem te ver was naar het trainingscomplex. Het hotel ligt op een centrale locatie en is wat dat betreft ideaal.