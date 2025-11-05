is de speler die op 6 september door een zaakwaarnemer met een pistool is bedreigd. Dat heeft zijn club Tottenham Hotspur in een officiële verklaring bevestigd.

Het incident zou hebben plaatsgevonden op 6 september in Londen. De naam van de voetballer was in eerste instantie om juridische redenen niet bekendgemaakt, alleen dat het gaat om een twintiger die actief is in de Premier League. De bedreiging vond plaats in de late avonduren, toen de politie om 23:14 uur melding kreeg dat een man met een vuurwapen was bedreigd. De speler heeft het incident ervaren als 'verschrikkelijk', schreef de BBC. Inmiddels is het bekend dat het gaat om de 22-jarige Udogie, die de ploeggenoot is van de Nederlanders Micky van de Ven en Xavi Simons.

Artikel gaat verder onder video

Naast de bedreiging van de Udogie, zou de verdachte ook een andere man hebben afgeperst en bedreigd. Bij beide incidenten zijn geen gewonden gevallen. De zaakwaarnemer, een 31-jarige man, werd op 8 september gearresteerd op verdenking van wapenbezit met de intentie om te bedreigen, afpersing en rijden zonder rijbewijs. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten terwijl het onderzoek van de Metropolitan Police voortduurt.

"We hebben Destiny en zijn familie sinds het incident ondersteuning geboden en zullen dat blijven doen. Aangezien dit een juridische kwestie betreft, kunnen we hier verder geen commentaar op geven", aldus Tottenham Hotspur in een verklaring. Ondanks de bedreiging speelde Udogie een week later 'gewoon' mee bij de club uit Londen in de stadsderby tegen West Ham United. Ook dinsdagavond, daags nadat het nieuws naar buiten kwam, verscheen de Italiaanse vleugelverdediger gewoon binnen de lijnen.