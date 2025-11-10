Rafael van der Vaart heeft John Heitinga een berichtje gestuurd na zijn ontslag bij Ajax. Dat vertelt de analist maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport.

Presentator Wytse van der Goot vraagt in het voetbalpraatprogramma of Van der Vaart contact heeft gehad met Heitinga na zijn ontslag: "Ja, ik heb hem een appje gestuurd, maar geen bericht terug. Maar dat snap ik ook wel, want hij heeft meer aan zijn hoofd dan een appje van mij."

Van der Vaart stak zijn waardering voor Heitinga vervolgens niet onder stoelen of banken. "Ik vind het een onwijs aardige man. Ik ken hem door en door. Als je zegt Ajax, dan zeg je Heitinga. Hij is bij het publiek de meest populaire ooit, denk ik. En dan wordt er 'rot op' gezongen. Dan zit je wel even in zak en as, denk ik", zegt Van der Vaart.

De dramatische prestaties van Ajax raken de oud-international zichtbaar. De Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray vond hij een van de absolute dieptepunten. “Het doet me gewoon pijn. Dan is de ArenA héél groot, omdat je wordt weggespeeld door een ploeg die niet veel is. Je bent gewoon kansloos. We hadden mazzel dat onze 42-jarige keeper de beste man van het veld was.”

Ook analist Khalid Boulahrouz leeft mee met Heitinga. “Ik vind het dapper van hem dat hij op zo’n jonge leeftijd in zijn trainerscarrière aan deze klus begon. Er werd van hem verwacht dat hij Ajax-voetbal ging spelen. Dan vind ik het knap dat je daar in durft te stappen.”