Het debuut van Fred Rutten als bondscoach van Curaçao is uitgelopen op een nederlaag. In de FIFA Series speelde The Blue Wave – nummer 81 op de wereldranglijst – een oefeninterland tegen China, de nummer 92 van de FIFA-wereldranglijst. Het werd 2-0.

Tijdens het ontbijt kon men vrijdagochtend plaatsnemen voor de oefenwedstrijd tussen Curaçao en China. Na het vertrek van Dick Advocaat nam Rutten het stokje over. De nieuwe bondscoach startte met veelal dezelfde namen als zijn voorganger, al moest hij Armando Obispo missen wegens een blessure.

China had het initiatief in de eerste helft en kreeg in de 22e minuut de grootste kans, die voortkwam uit een opvallend moment: Eloy Room pakte een terugspeelbal in zijn handen, waardoor China een indirecte vrije trap kreeg op enkele meters van het doel. De inzet werd uiteindelijk gestopt door Room.

Curaçao leek af te stevenen op een 0-0-ruststand, totdat China de ban brak in de blessuretijd. Chengdu Rongcheng was de gevierde man met een halve volley. In de tweede helft kwam de ploeg van Rutten niet goed meer in het spel en verdubbelde de tegenstander de score naar 2-0. Zhang Yuning, die een verleden heeft bij ADO Den Haag en Vitesse, passeerde Room. Dat bleek ook de eindstand.

Dinsdag speelt Curaçao opnieuw een oefenduel, dan is Australië de tegenstander.