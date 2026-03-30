Ronald Koeman is het niet met Wim Kieft eens dat een fitte tegen het niveau van topspelers als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Kylian Mbappé aanschurkt, zo laat hij maandag weten op zijn persconferentie. De bondscoach geeft aan begrip te hebben voor de reactie van Noa Vahle in De Oranjezondag.

Kieft was zondag zeer lovend in zijn column in De Telegraaf. De oud-spits stelde dat een fitte Depay tegen het niveau van spelers als Messi, Ronaldo en Mbappé ‘aanschurkt’. Die claim zorgde voor veel verbazing bij Vahle, zo liet ze zondagavond weten in De Oranjezondag. “Toen dacht ik: Wim drinkt al heel lang niet meer, dus dat kan het niet zijn”, zei ze onder meer.

Maandag besluit Vahle de uitspraken van Kieft voor te leggen aan Koeman, die na het horen van de vraag begint te grinniken. “Volgens mij las ik ergens jouw reactie… Dat kon ik wel begrijpen”, geeft de keuzeheer toe. “Je praat over drie absolute topaanvallers. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt: dat is wel heel…”, stopt Koeman halverwege zijn zin. “Niet dat Memphis geen meerwaarde kan zijn voor ons, want dat is hij heel vaak geweest”, looft hij de geblesseerde spits.

Doordat de aanvaller wel vaker te maken heeft met blessures, wordt hij volgens Koeman regelmatig teruggeworpen. “Daar moet hij aan werken, superfit zijn. Maar Ronaldo, Messi, dat is wel van een iets andere orde.” Koeman ziet wel in dat Kieft met de vergelijking wil aangeven dat Depay enorm waardevol kan zijn voor Oranje. “Hij is niet voor niets topscorer aller tijden, dat zegt voldoende.”