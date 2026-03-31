NEC heeft ervoor gekozen om en voorlopig niet te laten trainen en spelen, zo meldt De Telegraaf. De nummer drie van de Eredivisie wil geen risico nemen met de lopende paspoortkwestie. Beide spelers hebben de Surinaamse nationaliteit aangenomen.

De Eredivisie is momenteel in de ban van de paspoortkwestie. NAC Breda meldde twee weken geleden bij de KNVB dat Dean James niet had mogen meespelen bij Go Ahead Eagles in het onderlinge duel (6-0), omdat hij vorig jaar de Indonesische nationaliteit heeft aangenomen. De Bredanaars stellen dat hij daardoor zijn Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt en dus geen werkvergunning heeft, waardoor ze de wedstrijd wilden overspelen. Daar ging de KNVB echter niet in mee. Sindsdien heerst er onduidelijkheid over alle spelers met een Surinaams of Indonesisch paspoort.

Al vrij snel besloot FC Emmen dat het geen enkel risico wilde nemen en hield het Tim Geypens aan de kant. Waar Go Ahead James in eerste instantie gewoon wilde laten spelen, besloten de Deventenaren maandag hem niet meer mee te laten trainen. Inmiddels heeft NEC besloten om dit voorbeeld te volgen en Surinaams internationals Chery en Misidjan voorlopig aan de kant te houden. Dat is een fikse aderlating voor de ploeg van Dick Schreuder, die volop in de race is om plek twee en daarnaast komende maand de bekerfinale tegen AZ moet spelen.

Heracles dient protest in

Naast het protest van NAC heeft inmiddels ook Heracles Almelo zich bij de KNVB gemeld met twijfels over de speelgerechtigdheid van tegenstanders, zo melden bronnen aan het Algemeen Dagblad. De hekkensluiter zou een jurist hebben ingeschakeld en een schriftelijk verzoek hebben ingediend bij de bond, maar de Almeloërs willen hier zelf niet op reageren.

Andere clubs maken Heracles nu net als NAC het verwijt dat ze meer met hun eigen belang bezig zijn dan met het belang van het collectief. De andere Eredivisieclubs vinden dat de onderste twee teams op de ranglijst met de protesten hun eigen degradatie proberen te voorkomen.