Japanse fans laten zich van beste kant zien na gelijkspel tegen Oranje

De supporters van Japan laten zich na het 2-2 gelijkspel in de WK-wedstrijd tegen Nederland van hun beste kant zien. De tribunes van het AT&T Stadium in Dallas worden door de fans smetteloos achtergelaten.

Japan knokte zich tegen Oranje in de tweede helft tot twee keer toe terug van een achterstand. Eerst maakte Keito Nakamura de openingstreffer van Virgil van Dijk ongedaan, vlak voor tijd zorgde Daichi Kamada ervoor dat de 2-1 van Crysencio Summerville niet als eindstand de boeken in ging: 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Het lokale FOX 4 News deelt na afloop van de wedstrijd beelden vanaf de tribunes van het AT&T Stadium. Daarop is te zien hoe Japanse fans druk met vuilniszakken in de weer zijn om ervoor te zorgen dat alle eet- en drinkverpakkingen netjes worden opgeruimd.

De fans van Japan staan er al jaren om bekend dat zij hun afval netjes meenemen, iets wat in 1998 tijdens het WK in Frankrijk al gebeurde. De acties beperken zich overigens niet tot de supporters: ook de selectie en staf van de nationale ploeg staan erom bekend dat zij de kleedkamer in brandschone staat achterlaten. Dit in tegenstelling tot veel andere landen, die regelmatig een enorme ravage achterlaten voor de schoonmakers.