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Japanse fans laten zich van beste kant zien na gelijkspel tegen Oranje

15 juni 2026, 06:55
Japanse supporters na Nederland - Japan
Foto: © @FOX4 - X
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Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De supporters van Japan laten zich na het 2-2 gelijkspel in de WK-wedstrijd tegen Nederland van hun beste kant zien. De tribunes van het AT&T Stadium in Dallas worden door de fans smetteloos achtergelaten.

Japan knokte zich tegen Oranje in de tweede helft tot twee keer toe terug van een achterstand. Eerst maakte Keito Nakamura de openingstreffer van Virgil van Dijk ongedaan, vlak voor tijd zorgde Daichi Kamada ervoor dat de 2-1 van Crysencio Summerville niet als eindstand de boeken in ging: 2-2.

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Het lokale FOX 4 News deelt na afloop van de wedstrijd beelden vanaf de tribunes van het AT&T Stadium. Daarop is te zien hoe Japanse fans druk met vuilniszakken in de weer zijn om ervoor te zorgen dat alle eet- en drinkverpakkingen netjes worden opgeruimd.

De fans van Japan staan er al jaren om bekend dat zij hun afval netjes meenemen, iets wat in 1998 tijdens het WK in Frankrijk al gebeurde. De acties beperken zich overigens niet tot de supporters: ook de selectie en staf van de nationale ploeg staan erom bekend dat zij de kleedkamer in brandschone staat achterlaten. Dit in tegenstelling tot veel andere landen, die regelmatig een enorme ravage achterlaten voor de schoonmakers.

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Nederland - Japan

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

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