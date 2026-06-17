Johan Derksen windt zich op over het grote enthousiasme van Arman Avsaroglu bij Argentinië - Algerije (3-0). De commentator van de NOS verhief zijn stem nogal uitbundig bij de treffers van Lionel Messi.

Messi schreef in de nacht van dinsdag op woensdag op verschillende manieren geschiedenis. Hij speelde tegen Algerije niet alleen zijn tweehonderdste (!) interland voor Argentinië, maar werd ook de eerste speler ooit die op zes verschillende WK-eindtoernooien in actie komt. Dat bekroonde hij dus ook nog eens met een hattrick; met een leeftijd van 38 jaar is hij de oudste voetballer die dat ooit voor elkaar heeft gekregen op een WK. Bovendien komt hij in totaal op 16 treffers op een WK-eindronde, waardoor hij nu met de Duitser Miroslav Klose gedeeld topscorer aller tijden is.

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Avsaroglu deed als commentator dienst bij Argentinië - Algerije. Bij de treffers van de Argentijnen schalde in alle Nederlandse huishoudens die ervoor wakker waren gebleven een langgerekt:"Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", tot ergernis van een groot aantal kijkers.

Ook Derksen vond het maar niets, zegt hij in Vandaag Inside Oranje. "Die man heeft natuurlijk in een hok gezeten, met naast hem zo'n commentator uit Zuid-Amerika. Hij dacht: Dat ga ik ook doen. Maar hij is een parodie op een commentator. Als ik de baas was bij de NOS, dan zou ik zeggen: Kom jij maar terug met de volgende vlucht. En de eerste drie jaar naar IJsselmeervogels. Tot overmaat van ramp zat hij met dat fragment ook nog in het NOS Journaal, dus ik heb dat moment twintig keer terug horen komen."

Slechts één Nederlandse commentator kan Johan Derksen bekoren

Later velt Derksen zijn oordeel over het hele NOS-bestand: "Buiten Jeroen Grueter vind ik dat we niet echt goede voetbalcommentatoren hebben", zegt De Snor. Presentator Wilfred Genee merkt op dat hij Jeroen Elshoff óók goed vindt en noemt Wytse van der Goot (van Ziggo Sport) daarna 'de beste commentator van Nederland'. Derksen spreekt hem niet tegen, maar zegt wijselijk: "Het heeft ook met smaak te maken. De ene vind je leuker dan de ander."

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