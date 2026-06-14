Curaçao verkocht zijn huid lange tijd duur tegen Duitsland, maar stevent in zijn eerste WK-wedstrijd toch af op een kansloze nederlaag. Nederlandse kijkers van het duel roeren zich tijdens het duel op social media en richten hun pijlen massaal op één speler.

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Curaçao debuteert op het WK en zal een nederlaag tegen Duitsland van tevoren ingecalculeerd hebben. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat leek in de openingsfase last van zenuwen te hebben, want Duitsland domineerde en had via Felix Nmecha slechts zes minuten nodig om de score te openen: 1-0.

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Het antwoord van Curaçao mocht er echter wezen, want Livano Comenencia bracht halverwege de eerste helft alweer de gelijkmaker op het scorebord. Duitsland oogde daarna even ideeëloos, maar nam in de slotfase van het eerste bedrijf toch afstand van Curaçao, dankzij doelpunten van Nico Schlotterbeck en Kai Havertz (strafschop). Jamal Musiala zorgde vervolgens in de tweede minuut na rust voor de 4-1 tussenstand.

Kijkers van de wedstrijd praten tijdens het duel massaal over Riechedly Bazoer, voormalig speler van onder meer PSV en Ajax en tegenwoordig in Turkije actief bij Konyaspor. Bazoer begon in het hart van de defensie bij Curaçao, maar zag er niet goed uit bij een aantal tegendoelpunten.

Aan de openingstreffer van Nmecha kon Bazoer ogenschijnlijk weinig doen: de afstandsknal van de Duitse middenvelder viel simpelweg buiten het bereik van doelman Eloy Room. Ook bij de 2-1 van Schlotterbeck, een rake kopbal uit een hoekschop, leek de verdediger weinig blaam te treffen.

Bij de 3-1 zag Bazoer er echter ongelukkig uit: het was zijn sliding op Nmecha die resulteerde in een Duitse strafschop, die uiteindelijk werd benut door Havertz. Bij het vierde Duitse doelpunt gaf Bazoer te veel ruimte weg aan Musiala, die vervolgens met een bekeken balletje uit een lastige hoek scoorde.

Op X klinkt er ontzettend veel kritiek op Bazoer. De 29-jarige rechtspoot wordt gekraakt om zijn optreden tegen Duitsland, maar ook verguisd vanwege zijn carrièreverloop. “Riechedly Bazoer, toen hij net bij Ajax doorbrak vond ik dat echt een groot talent. Het werd met jaar minder en minder. En als je hem vanavond ziet spelen. Treurig”, schrijft een Ajax-supporter bijvoorbeeld.