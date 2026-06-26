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Ontslag bij Oranje tijdens WK? 'Misschien moet dat, want dit is zorgelijk'

26 juni 2026, 08:47   Bijgewerkt: 08:54
Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Mike Verweij vindt dat technisch directeur Nigel de Jong moet nadenken over het ontslaan van de specialist die het Nederlands elftal adviseert bij standaardsituaties. De journalist van De Telegraaf deed die opvallende oproep na de 3-1 overwinning van Oranje op Tunesië.

Hoewel Nederland de groepswedstrijd won, kreeg de ploeg van bondscoach Ronald Koeman opnieuw een tegendoelpunt uit een standaardsituatie. Dat baart Verweij zorgen. "Koeman had het voor het toernooi over iemand die Nederland adviseert over standaardsituaties", zegt Verweij in de podcast Kick Off. "Ik weet niet wie het is, want ze houden het angstvallig stil, maar hem moeten ze misschien toch ontslaan."

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Volgens de journalist is het een terugkerend probleem. "Als je op zo'n toernooi tegen niet de allergrootste tegenstanders als Japan en Tunesië al doelpunten uit corners tegenkrijgt, dan is dat heel erg zorgelijk. Elke goal uit een spelhervatting kan uiteindelijk het einde van je toernooi betekenen. Misschien moet Koeman toch eens openbaren wie die specialist is."

Valentijn Driessen is het daar niet mee eens. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de spelers. "Dit moet je niet bij de setpiececoach zoeken, maar bij de spelers zelf. Je kunt ook zeggen dat Oranje meer uit standaardsituaties scoort dan ooit. Dat doen ze dus juist goed. De spelers moeten hun taken uitvoeren. Dat heeft met scherpte en concentratie te maken."

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Competitie: Wereldkampioenschap
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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
3
6
9
2
Zuid-Afrika
3
-1
4
3
Zuid-Korea
3
-1
3
4
Tsjechië
3
-4
1
Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnië-Herzeg.
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1

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