Nederlandse media trekken pijnlijke conclusie over Oranje

Het Nederlands elftal heeft de groepsfase van het WK afgesloten als poulewinnaar, maar toch zijn er zorgen voor Ronald Koeman. Hoewel Oranje tien doelpunten maakte en de maximale buit binnenhaalde, zien de Nederlandse media ook een belangrijk aandachtspunt. Met name het aantal tegengoals baart zorgen in de jacht op succes.

'Nederland ging als een wervelwind van start, dat wel', zag De Telegraaf. 'De vroege en riante voorsprong zorgde ervoor dat de Mexican Wave over de tribunes rolde, maar naarmate de eerste helft vorderde en het Nederlandse spelpeil daalde, nam het enthousiasme bij de fans snel af. Nederland was met de zekere groepswinst op zak gemakzuchtig en slordig en speelde vanaf de tiende minuut in een veel te laag tempo.'

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De Telegraaf vervolgt: 'In het tweede bedrijf kreeg het lamlendige elftal van Koeman de rekening gepresenteerd. De derde treffer van Nederland zal Reijnders en Van Hecke goed hebben gedaan, omdat juist zij er bij de 1-2 slecht uitzagen. En dus voldeed Nederland aan de opdracht: eerste worden. Maar dat het vanaf nu veel beter moet om een rol van betekenis te kunnen spelen, beseft iedereen.'

Het Algemeen Dagblad zag de ploeg van Koeman uitstekend uit de startblokken schieten: 'Oranje hoefde nog niet te excelleren om de winst in groep F op te eisen. Tunesië werd met speels gemak verslagen, Oranje kon zich slordigheidjes permitteren. Op halve kracht en voor de rust soms zelfs nog minder dan dat. Op die manier sloot Oranje de groepsfase van het WK af', valt er te lezen.

Wel zijn er zorgen voor Koeman, stelt het AD: 'Japan kon zijn defensie zomaar tweemaal kloppen, de Zweden deden dat eenmaal en zelfs het matige Tunesië kwam tot scoren. Oranje maakte liefst tien goals in de groepsfase, maar kreeg ook vier tegen. Dat lijkt te veel om echt om de wereldtitel te kunnen vechten.'

De Volkskrant valt op hoe wisselvallig de prestaties van het Nederlands elftal zijn: 'Wat begon als een oranje bolderkar, is nu op sommige trajecten een vrij snel, soepel rijdend treintje in flitsend oranje tint. Maar soms ook kraakt en piept het voertuig aan alle kanten', schrijft de Volkskrant. 'Het was af en toe een schiettent, waarin Nederland best een doelpunt of zes had kunnen maken. Het doelsaldo zegt nochtans genoeg; redelijk makkelijk scoren, dankzij meerdere schutters. Te veel goals tegen, ook uit spelhervattingen. 'Maar de foutenlast moet omlaag om werkelijk aspiraties te hebben op de geambieerde titel.'