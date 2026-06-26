'Vaste waarde van Oranje verliest basisplaats tegen Marokko'

Valentijn Driessen verwacht dat Ronald Koeman voor de achtste finale tegen Marokko een wijziging in zijn basiself doorvoert. Volgens de journalist van De Telegraaf moet zijn basisplaats afstaan.

Dat zegt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. Hoewel Malen tegen Tunesië betrokken was bij twee Nederlandse doelpunten, overtuigde hij volgens de journalist allerminst. "Hij was wel bij twee treffers betrokken en dan denk je dat hij er wel doorheen komt, maar dan komt het vervolg niet", zegt Driessen. "Hij had twee keer een aardige actie en toen had hij moeten schieten, maar dat deed hij niet."

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Volgens de journalist ontbrak het Malen aan daadkracht. "Toen bleef hij maar door dribbelen en op een gegeven moment dribbel je zelfs voorbij het doel. Daarom hebben trainers graag iemand met een linkerbeen op rechts en iemand met een rechterbeen op links. Dan kun je naar binnen komen en met je goede been schieten."

Driessen vindt dat Malen zich tijdens het WK nog onvoldoende heeft bewezen. Crysencio Summerville en Brian Brobbey maakten volgens hem juist een sterkere indruk. Daarom verwacht hij dat Koeman voor het duel met Marokko een wijziging doorvoert. "In dit geval gaat Malen naar de bank."