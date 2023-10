Feyenoord-basisspeler plaatst én verwijdert video van geslachtsdeel op social media

Feyenoord-aanvaller heeft vrijdagavond voor hilariteit gezorgd door per ongeluk op Instagram een filmpje te plaatsen waarin zijn geslachtsdeel prominent in beeld komt. De Braziliaan heeft de bewuste post inmiddels weer verwijderd, maar op X worden veel grappen gemaakt over het pikante foutje van de buitenspeler.

Paixão was woensdagavond nog basisspeler bij Feyenoord, dat in de Champions League op indrukwekkende wijze met 3-1 won van het Italiaanse SS Lazio. Of de euforie van die wedstrijd tijdens het maken en uploaden van het filmpje nog hun nawerking deden is niet bekend, maar in het fragment van zo'n vijftien seconden is Paixão naakt en dansend te zien voor een spiegel waarin hij zichzelf opneemt.

Op X maken veel Feyenoord-supporters en andere voetballiefhebbers volop grappen over de onbedoelde post van Paixão.

Paixão kwam dit seizoen tot dusverre dertien keer in actie voor Feyenoord, en was daarin drie keer trefzeker. Ook leverde hij twee keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Vorig seizoen droeg de Braziliaan met zeven treffers in de Eredivisie bij aan de eerste landstitel die Feyenoord binnensleepte sinds 2017. In de kwartfinale van de Europa League verzorgde hij bovendien de Rotterdamse treffer op bezoek bij AS Roma, dat uiteindelijk in de verlenging met 4-1 te sterk zou blijken.