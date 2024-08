Van der Gijp vol lof over gebaar van El Ghazi: ‘Dat is een statement!’

René van der Gijp is lovend over . De voormalig buitenspeler van PSV en Ajax besloot om een deel van het geld wat FSV Mainz hem nog verschuldigd is te doneren aan projecten voor kinderen in Gaza. Volgens de analist geeft El Ghazi daarmee een knap statement af.

El Ghazi tekende in de zomer van 2023 een contract bij het Duitse Mainz nadat zijn contract bij PSV was afgelopen. Uiteindelijk werd de aanvaller na slechts 41 speelminuten geschorst nadat hij zich via social media had uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël. FSV Mainz besloot het contract van El Ghazi per direct te ontbinden, waarna de speler naar de rechter stapte.

De Duitse rechtsbank stelde El Ghazi in het gelijk en oordeelde dat de Duitse club een bedrag van zo’n 1,7 miljoen euro verschuldigd is aan hem. Via zijn Instagram liet El Ghazi weten dat hij een bedrag van 500.000 euro zal doneren aan projecten om kinderen in het oorlogsgebied te ondersteunen. Deze geste van El Ghazi kan op veel goedkeuring aan tafel bij Vandaan Inside rekenen.

“Die El Ghazi die dan een afkoopsom krijgt van zijn club en dat dan een groot deel stort aan de kinderen in de Gaza. Dat is knap man. Dat is een statement. Dat is goed”, aldus een lyrische Van der Gijp, waarna ook Wilfred Genee zijn zegje doet. “Hij mocht niks meer van zich laten horen en dacht: ik laat wel wat van mij horen en geef dat geld aan Gaza.”

