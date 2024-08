Vermoedelijke opstelling PSV: sluit Bosz Teze weer in de armen?

PSV reist voor de tweede speelronde in de Eredivisie af naar Almelo om het op te nemen tegen Heracles. In het Asito Stadion zal weer terugkeren in de basis, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad.

PSV wist de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen RKC Waalwijk, overtuigend te winnen. In Eindhoven werd het liefst 5-1, dus is er voor Peter Bosz weinig reden om in te grijpen. Toch is de verwachting dat Teze weer terugkeert in de basisopstelling. De verdediger had zijn trainer vorige week laten weten niet meer in actie te willen komen om een transfer te forceren, maar kwam daar later op terug. Uiteindelijk mocht hij invallen, waarbij hij werd uitgefloten door het publiek. Na afloop leken de fans hem alsnog te vergeven. Bosz wilde vrijdag nog niets loslaten over zijn plannen met Teze.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Wie ook op een transfer aast, is Olivier Boscagli. In tegenstelling tot Teze is de Fransman niet van plan om aan werkweigering te doen om zijn transfer te forceren, dus zal hij waarschijnlijk gewoon in de basis beginnen. De rest van de achterhoede bestaat vermoedelijk uit Fredrik Oppegard en Ryan Flamingo, met Walter Benítez op doel.

LEES OOK: Bosz mag tweetal weer op training verwelkomen, duel in Almelo komt te vroeg

Op het middenveld en voorin heeft Bosz, gezien het aantal doelpunten dat vorige week werd gescoord, geen reden tot wisselen. De oefenmeester zal naar verwachting dan ook kiezen voor dezelfde zes als in het duel met RKC.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Teze, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo

De Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Milani; De Keersmaecker, Van Kaam; Talvitie, ’t Zand, Limbombe; Engels.