Wilfred Genee over samenwerking met Johan Derksen: 'Dat zal waarschijnlijk nooit weggaan'

Wilfred Genee laat zich in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside uit over zijn langlopende samenwerking met Johan Derksen. Afgelopen maandag leek het alsof daar abrupt een einde aan zou komen toen Derksen uit irritatie over een opmerking van de presentator wegbeende uit de studio, maar woensdag keerde De Snor 'gewoon' weer terug aan tafel.

Genee haalde het bloed onder Derksens nagels vandaan met een toespeling op de lijstjes met onderwerpen die Derksen steevast indient bij de redactie, die in zijn ogen besproken kunnen worden tijdens de uitzending. De onvrede over de zoveelste grap daarover bleek zó groot, dat Derksen besloot op te stappen in de vierde minuut van de uitzending. Onder meer John de Mol en Marco 'directeurtje' Louwerens ondernamen echter een succesvolle lijmpoging, waardoor Derksen woensdag terugkeerde en vlak daarvoor zelfs niet uitsloot nóg langer door te gaan met de talkshow als het huidige contract met Talpa in de zomer van 2025 afloopt.

In In de Wandelgangen blikt Genee met Rutger Castricum en Merel Ek, beiden te gast in de uitzending van donderdag, terug op de animositeit tussen Derksen en hemzelf. Castricum wil weten of Genee het 'kut' vindt dat mensen vaststellen dat het 'op' is tussen beiden. Genee reageert: "Je kan een heleboel dingen over ons zeggen. Onze ego's zijn groot, we gedragen ons kinderachtig, al die dingen kloppen. Maar al die jaren dat ik met deze man heb gewerkt, wat er ook tussen ons gebeurt, waar we ook zijn...", om vervolgens een voorbeeld aan te halen uit 2020, toen een ongepaste grap van Derksen over rapper Akwasi uitgroeide tot een rel én een ruzie tussen Derksen en Genee.

"Daarna hadden we nog een schnabbel staan in Dordrecht, op een heel groot terrein", haalt Genee terug uit zijn herinnering. "We spraken niet met elkaar, gingen zitten en zeiden niets tegen elkaar. We hebben een kwartier moeten wachten en alle drie (René van der Gijp was er ook bij, red.) een andere kant op zitten kijken. En toen begon het, het ging aan en het was meteen boem. Dat is het gekke, dat zal waarschijnlijk nooit weggaan." Castricum vraagt vervolgens wat Genee ervan vindt dat AD-columnist Angela de Jong zegt 'dat dat weg is', waarop de presentator antwoordt: "Dat is een mening. Ik snap ook dat dat een mening is die zij op haar gevoel kan geven, dat kan."

