Virgil van Dijk vernedert Kylian Mbappé tijdens Liverpool - Real Madrid

gaat na de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid (2-0) viral op X. Op het sociale medium wordt veelvuldig een afbeelding gedeeld waarbij de Franse aanvaller op zijn kop beland na een stevige schouderduw van de Nederlandse verdediger.

Op het eigen Anfield was de ploeg van trainer Arne Slot heer en meester tegen de regerend Champions League-winnaar. Op de 2-0 overwinning van Liverpool tegen Real Madrid viel dan ook uiteindelijk niets af te dingen. Een typerend moment voor de wedstrijd van De Koninklijke was misschien wel een duel tussen Van Dijk en Mbappé.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Slot krijgt een tien na zege op Real Madrid: ‘Beste team in Europa’

De Franse aanvaller begon na zestien minuten op eigen helft aan een solo en dribbelde op een gegeven moment de helft van Liverpool op. Daar werd hij, nadat hij de bal afspeelde, op stevige wijze opzij gebeukt door de Oranje-international, die geen genade kende met superster Mbappé. De Franse scheidsrechter François Letexier kon de actie van Van Dijk niet waarderen en floot voor een overtreding.

LEES OOK: Lofzang voor Arne Slot: ‘Hij is de beste trainer van de wereld'

Van Dijk heeft pijnlijke opmerking voor Mbappé

Na afloop ging Van Dijk, die op het punt staat om zijn contract te verlengen bij Liverpool, in op de wedstrijd van The Reds. Gravenberch sneerde al naar Real Madrid door te stellen dat er sprake was van een grote rondo en ook Van Dijk kwam met een pijnlijke opmerking aan het adres van de Madrilenen en dan vooral Mbappé in het bijzonder. "Er was een periode in de wedstrijd waarin ik me een beetje verveelde en iets moest doen. Dus gaf ik de bal aan Mbappé, waarna ik hem weer veroverde", sprak Van Dijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren met Liverpool.