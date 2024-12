'Jayden Oosterwolde bedreigt toeschouwers: amateurwedstrijd loopt compleet uit de hand'

in opspraak geraakt tijdens een amateurwedstrijd tussen tussen Go Ahead Kampen 8 en Dieze West. De linksback van Fenerbahçe was als toeschouwer aanwezig en zou meerdere mensen verbaal hebben bedreigd.

In een bericht op Instagram vertelt Go Ahead Kampen was er gebeurd zou zijn. “Het begon toen Oosterwolde supporter M. Diender aansprak met de woorden: ‘Vooral jij ja’, nadat Diender volgens getuigen naar hem keek. De situatie escaleerde verder toen Oosterwolde zich richtte tot supporter A. van Dijk en hem agressief toesprak: ‘Wat, wat, wat?’ Je kan een stoot voor je rotkop verwachten.’ Later richtte hij zijn woede op supporter D. Westerkamp, die verklaarde door Oosterwolde met de dood te zijn bedreigd”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

“Naast zijn gedrag langs de zijlijn zorgde Oosterwolde ook voor ophef door zijn Lamborghini Urus op een gehandicaptenparkeerplaats te parkeren, zonder zichtbare legitimatie om daar te staan”, meldt Go Ahead Kampen verder. “Omstanders merkten op dat dit tot extra irritatie leidde bij aanwezigen en mogelijk bijdroeg aan de spanningen.”

“De incidenten hebben geleid tot grote verontwaardiging in de voetbalwereld. Supporter D. Westerkamp heeft inmiddels aangifte gedaan van bedreiging. De KNVB heeft laten weten de zaak serieus te nemen en een onderzoek te starten naar het gedrag van de international. Ook de politie kijkt naar de meldingen van agressie en ongepast parkeergedrag”, aldus de amteurclub.

De wedstrijd is overigens niet afgemaakt. Het duel werd gestaakt, waarna Kampen de overwinning kreeg toebedeeld. Volgens een getuige moest de scheidsrechter affluiten omdat een speler werd ‘neergetrapt zonder dat de bal in de buurt was’.