Kroes beticht van te weinig ambitie, Feyenoord dreigt naast transfertarget te grijpen - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ronald de Boer heeft kritiek geuit op Ajax-directeur Alex Kroes vanwege zijn gebrek aan ambitie. Ondertussen lijkt Feyenoord naast de gewilde middenvelder Cesare Casadei te grijpen, die persoonlijk rond is met Napoli. FC Utrecht staat op het punt om Sébastien Haller terug te halen naar Nederland, terwijl Patrick Kluivert officieel is aangesteld als bondscoach van Indonesië. Tot slot geeft Jean-Paul Boëtius, kind van Feyenoord, toe ook contact te hebben met Quincy Promes.

Kroes beticht van te weinig ambitie

Ronald de Boer is het niet eens met de uitspraken van Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax stelde dat de Amsterdammers voor 2026 geen grote prijs zullen pakken, iets wat De Boer te mager vindt. Lees hier meer over de kritiek van Ronald de Boer.

Feyenoord dreigt naast transfertarget te grijpen

Feyenoord lijkt naast de begeerde middenvelder Cesare Casadei te gaan grijpen. De 21-jarige Italiaan zou inmiddels een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Serie A-koploper Napoli. Lees hier meer over de transferperikelen van Feyenoord.

FC Utrecht slaat enorme slag

FC Utrecht kan zich opmaken voor de rentree van Sébastien Haller. De 30-jarige spits zou reeds afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten van Léganes en woensdag nog arriveren in Nederland. Lees hier meer over de aanstaande terugkeer van Haller.

Officieel: Patrick Kluivert nieuwe bondscoach Indonesië

Patrick Kluivert is officieel bondscoach van Indonesië. De Indonesische bond PSSI bevestigt dat woensdagochtend. De oud-voetballer tekent een contract voor twee jaar en moet de eilandengroep op het WK van 2026 zien te krijgen. Lees hier meer over de aanstelling van Kluivert.

Kind van Feyenoord gaat óók langs bij Promes