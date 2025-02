Farioli weet niet wat hij ziet: 'Dit is behoorlijk extreem'

Francesco Farioli heeft woensdagavond met eigen ogen kunnen zien hoe het veld in het Koning Boudewijnstadion, waar Ajax donderdag aantreedt tegen Union Sint-Gillis, erbij ligt. De Italiaan windt er in gesprek met Ziggo Sport geen doekjes om: "Dit is behoorlijk extreem. In de top van het voetbal verwacht je betere omstandigheden", aldus Farioli.

Union speelt zijn thuiswedstrijden normaal gesproken in het bescheiden Joseph Marienstadion, dat met een capaciteit van zo'n achtduizend bezoekers echter niet geschikt is voor Europese duels. Daarvoor wijkt de club dan ook uit naar het Koning Boudewijnstadion, maar de UEFA uitte dinsdag grote zorgen over de conditie van het veld aldaar - dat zwaar te lijden had onder de vele sneeuw- en regenval van de voorbije dagen - en gelastte Union op zoek te gaan naar een alternatieve speellocatie. Dat lukte echter niet, maar de Europese voetbalbond besloot woensdag alsnog groen licht te geven voor het oorspronkelijke stadion, waardoor Ajax zich andermaal mag opmaken voor een wedstrijd op een zware ondergrond.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervanger Henderson aan

Artikel gaat verder onder video

De onzekerheid over het stadion zorgde woensdag voor een behoorlijk surrealistische busreis naar Brussel, legt Farioli uit. "De reis verliep ok, maar we vertrokken vanaf De Toekomst richting België zonder te weten waar we zouden gaan spelen. Een beetje vreemd, maar het is wat het is. Je kunt zien dat het veld niet echt goed is, misschien nog wel slechter dan in Riga", verwijst de coach naar de uitwedstrijd bij RFS, waar Ajax eerder dit seizoen op een knollenveld een beschamende 1-0 nederlaag leed.

LEES OOK: Waar Ajax een cruciale speler ziet afhaken, kondigt Union Sint-Gillis juist de rentree van een 'Maestro' aan

Farioli krijgt vervolgens de vraag of hij ooit zoiets als de situatie in België heeft meegemaakt, en antwoordt grijnzend: "Dit is eerlijk gezegd behoorlijk extreem. In de top van het voetbal verwacht je betere omstandigheden. Dat zeg ik niet om Union te bekritiseren, want voor hen is het ook niet grappig of prettig om op zo'n veld te moeten spelen. Maar laten we ons vooral focussen op de belangrijke wedstrijd. Dit wordt onze vijftiende Europese wedstrijd van het seizoen. We hebben er veel energie in gestoken om hier te komen, dus we willen ervan genieten en het best mogelijke resultaat behalen", aldus Farioli.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

‘We vertrokken bij de Toekomst zonder te weten waar we spelen’ 😅



⚽ Union Sint-Gillis - Ajax

⏰ Vanaf 17:45 uur

🍿 Ziggo Sport

🎁 Vanaf 18:45 uur ook op Ziggo Sport Free#ZiggoSport #UEL #USGAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2025

Welk resultaat verwacht jij bij Union Sint-Gillis - Ajax? Laden... 14% Winst Union Sint-Gillis 22.2% Een gelijkspel 63.8% Winst Ajax 1093 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez brengt negatief advies uit: 'Hij is niet van deze tijd, kan niet naar Ajax'

De 'meest technische speler' bij Fortuna Sittard - Ajax is volgens Kenneth Perez niet geschikt voor de Amsterdammers.