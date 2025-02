Rodri krijgt een opvolger: de favorieten voor de Gouden Bal spelen bij Liverpool en FC Barcelona

De Champions League wordt dinsdagavond hervat met de eerste wedstrijden in de tussenronde en met Manchester City - Real Madrid staat er meteen een geweldige kraker op het programma. Vorig jaar streden de twee grootmachten ook om de winnaar van de Ballon d’Or. Waar in Madrid door iedereen rekening werd gehouden met een ultieme beloning voor , was het uiteindelijk Rodri die er met de felbegeerde prijs vandoor ging. Dit jaar lijken de prestaties in de Champions League wel degelijk het verschil te gaan maken, met en momenteel als belangrijkste kandidaten.

Tussen 2008 en 2022 was het bijna jaarlijks de vraag of Lionel Messi óf Cristiano Ronaldo uitgeroepen zou worden tot de beste voetballer van het voorgaande voetbaljaar. Messi won de prijs in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 én 2021, terwijl zijn Portugese rivaal er in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017 mee aan de haal ging. Tussendoor mocht Luka Modric zich een keer de beste van de wereld noemen (2018). In 2022 was die eer voor Karim Benzema, een jaar later voegde Messi nog maar eens een Gouden Bal toe aan zijn indrukwekkende verzameling. In 2020 werd de prijs niet uitgereikt. Dat was vooral een hard gelag voor Robert Lewandowski, die met 55 goals en tien assists in 47 wedstrijden een enorm aandeel had in het succes van Bayern München.

Nu Messi en Ronaldo al een tijdje niet meer op het Europese continent voetballen, zijn de ogen vanzelfsprekend gericht op spelers zoals Kylian Mbappé en Erling Haaland. Er leek tussen de Fransman en Noor een nieuwe tweestrijd te ontstaan die, evenals Messi en Ronaldo, lang de dienst zou gaan uitmaken in het mondiale voetbal. Maar niets blijkt minder waar. Mbappé werd wel al wereldkampioen met Frankrijk, maar heeft zichzelf nog niet de beste speler ter wereld mogen noemen. Dat geldt ook voor Haaland. Hoewel zowel Mbappé als Haaland dit seizoen flink op schot zijn, behoren de aanvallers van Real Madrid en Manchester City vooralsnog niet tot de topfavorieten om Rodri op te volgen. De Spanjaard komt vanwege een zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie.

FC Barcelona-aanvallers draaien op volle toeren

Wie dan wel? Daarvoor kijken we in eerste instantie vooral naar FC Barcelona. Hans-Dieter Flick, die na vorig seizoen werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van FC Barcelona, heeft van de Catalaanse grootmacht een absolute aanvalsmachine gemaakt. FC Barcelona scoorde in 22 competitieduels liefst zestig keer en was in acht wedstrijden in de competitiefase van de Champions League 28 (!) keer trefzeker. Ter vergelijking: Liverpool kwam in de hoofdfase van het miljardenbal niet verder dan zeventien doelpunten. Een cruciale rol bij FC Barcelona is weggelegd voor Raphinha. De Braziliaan kwam in de zomer van 2022 voor veel geld over van Leeds United, maar slaagde er onder leiding van toenmalig trainer Xavi Hernández niet in de hoge verwachtingen waar te maken.

Raphinha leek afgelopen zomer nog op weg naar de uitgang. FC Barcelona werd tijdens de transferwindow vrijwel dagelijks in verband gebracht met de komst van Nico Williams, samen met Lamine Yamal de grote ster van Spanje tijdens het gewonnen EK in Duitsland. Williams bleef echter bij Athletic Club. Dat zorgde voor opluchting bij Raphinha, die door Flick enorm belangrijk is gemaakt. Zowel binnen als buiten de lijnen neemt hij zijn ploeg bij de hand. Raphinha is een van de aanvoerders van FC Barcelona en staat na 35 wedstrijden in alle competities al op 24 doelpunten en vijftien assists. Zijn optreden tegen Bayern München in oktober verdiende eigenlijk al een Ballon d’Or. Met drie doelpunten had hij een aanzienlijk aandeel in de 4-1 overwinning. Daarop volgden ook nog hoofdrollen in de twee Clásico’s tegen Real Madrid: een doelpunt en een assist in de competitiewedstrijd, twee goals en een assist in de finale van de Copa del Rey.

Vergeet Lewandowski en Yamal niet

De aanvaller uit Porto Alegre is op dit moment dan ook een van de topkandidaten voor de Ballon d’Or. Maar hij kan het niet alleen. Raphinha vormt bij FC Barcelona een ijzersterk trio met Yamal en Lewandowski. De Pool blaast later dit jaar 37 kaarsjes uit, maar heeft nog altijd een neusje voor de goal. Wat heet: na 33 wedstrijden staat hij al op 31 doelpunten. Dat kan ook haast niet anders, met Raphinha en Yamal op de flanken. Laatstgenoemde overlegt eveneens fraaie cijfers, met elf doelpunten en veertien assists na 31 wedstrijden. Het zal mening FC Barcelona-fan doen terugdenken aan MSN: Messi, Luis Suárez en Neymar. De Zuid-Amerikanen leidden de Catalanen in 2015 naar de eindzege van de Champions League. Kunnen Raphinha, Lewandowski en Yamal dat kunststukje herhalen?

Salah niet te stoppen

Een groot voordeel - op het eerste oog althans - voor FC Barcelona is dat een ontmoeting met Liverpool alleen in een eventuele finale mogelijk is. The Reds zijn koploper van de Premier League, eindigden ook bovenaan in de competitiefase van de Champions League en zijn dus vanzelfsprekend een van de, misschien wel dé topfavoriet voor de eindzege van het miljardenbal. Daarbij zijn alle ogen gericht op Mohamed Salah. De Egyptenaar is niet te stoppen dit seizoen, ondanks alle contractperikelen. In de Premier League staat hij na 23 wedstrijden op 21 doelpunten en dertien assists, waarmee hij bij bijna zeventig procent van de competitietreffers betrokken is geweest. In de Champions League heeft hij ook al drie doelpunten en vier assists op zijn naam.

Omdat er dit seizoen geen EK of WK op de planning staat - het EK-succes met Spanje afgelopen zomer had een belangrijk aandeel in de Ballon d'Or-winst van Rodri - wordt de strijd om de prestigieuze prijs mogelijk beslist in de Champions League. Het Liverpool van Salah en FC Barcelona, met Raphinha, Lewandowski en Yamal, plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales en hoeven dus niet eerst de tussenronde zien te overleven. Dat geldt wel voor Manchester City en Real Madrid, die met Haaland, Mbappé, Vinícius en ook Jude Bellingham meerdere potentiële Ballon d’Or-winnaars hebben rondlopen. En vlak ook Harry Kane en Jamal Musiala niet uit, die tegen Feyenoord weliswaar geen potten konden breken, maar bij Bayern München eveneens een sterk seizoen draaien. Zij zullen hun ploeg in de tussenronde echter langs Celtic moeten loodsen. Salah en Raphinha hebben binnenkort dus misschien wel een paar concurrenten minder in de strijd om de Gouden Bal.

WK voor clubs

Máár, mochten Manchester City, Real Madrid en Bayern München de komende maanden niet succesvol zijn in de Champions League, dan krijgen ze in de zomer een nieuwe kans om alsnog een internationale prijs in de wacht te slepen. Het WK voor clubteams begint op 15 juni en eindigt bijna een maand later, op 13 juli. Waar Manchester City, Real Madrid en Bayern München van de partij zijn in de Verenigde Staten, de eerste gastheer van het vernieuwde toernooi, hoeven Liverpool en FC Barcelona de oversteek niet te maken. Kortom, voor Vinícius, Mbappé, Bellingham, Haaland, Kane en Musiala een kans om een prijs te winnen die bij Salah, Raphinha, Lewandowski en Yamal sowieso zal ontbreken aan het einde van het seizoen.

Wie is in jouw ogen de topfavoriet voor de Ballon d'Or? Laden... 72.7% Mohamed Salah 13.6% Raphinha 9.1% Robert Lewandowski 0% Lamine Yamal 4.5% Iemand anders, namelijk: 22 stemmen

