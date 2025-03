Kenneth Perez gaat mee in zeer opmerkelijke stelling over Ajax

Kenneth Perez is van mening dat een kampioenschap van Ajax ‘zeer verrassend’ is. Wanneer de analist bij ESPN de stelling voorgelegd krijgt of Ajax bij een landstitel tot de drie meest verrassende kampioenen zou behoren, gaat hij daar direct in mee. Marciano Vink is wat terughoudender als het om deze stelling gaat.

Koploper Ajax heeft momenteel een voorsprong van zes punten op nummer twee PSV. Komende zondag staan beide ploegen tegenover elkaar in Eindhoven, wat een cruciaal duel in de strijd om de landstitel is. Om vooruit te blikken op de wedstrijd, heeft ESPN besloten Perez en Vink beiden vijf stellingen voor te leggen. De analisten speelden gedurende hun loopbaan allebei voor zowel Ajax als PSV.

“Als Ajax kampioen wordt, dan behoort dat in de top drie meest verrassende kampioenschappen ooit in de Eredivisie”, luidt de tweede van vijf stellingen. Daar gaat Perez direct in mee. “Qua club niet natuurlijk. Qua situatie van de laatste anderhalf of twee jaar is het zeer verrassend”, beredeneert hij. “Ik had nooit kunnen bedenken dat een ommekeer zo snel zou kunnen gebeuren. Ze zijn er nog niet als club, maar dat ze uitstekende resultaten hebben geboekt is wel duidelijk.”

Vink is het niet helemaal eens met de stelling, aangezien Ajax onderdeel is van de traditionele top drie en daarnaast best wel wat spelers aan de selectie toe heeft gevoegd. “Ze hebben er zes of zeven hele goede spelers bijgekregen. Dat zijn bijna allemaal internationals”, geeft de oud-middenvelder aan. De verrassing in de titelstrijd zit volgens Vink juist ergens anders. “Het feit dat PSV een veel betere selectie hoort te hebben en het zo weggeeft, dat vind ik de enige verrassing. Dat heeft niet zozeer met Ajax te maken, maar meer met PSV.”

