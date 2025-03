Spaanse scheidsrechtersbond onderneemt juridische stappen na walgelijk spandoek met doodsbedreiging

De Spaanse scheidsrechtersbond gaat actie ondernemen na een doodsbedreiging op een spandoek gericht aan scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Supporters van Espanyol hingen een spandoek op met daarop een afbeelding van Del Cerro Grande, met een vizier gericht op zijn voorhoofd.

De Spaanse nieuwswebsite Cope meldt dat zaterdag een spandoek in de buurt van het Estadi Cornellà-El Prat is aangetroffen en verwijderd. Het spandoek zou namelijk aanzetten tot geweld. Op het spandoek was Del Cerro Grande afgebeeld met het vizier van een vuurwapen op zijn hoofd. Bovenaan het spandoek was ‘gezocht’ te lezen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Foto van Nederlandse keeper gaat viraal na uitverkiezing tot Man of the Match

💥 Informa @isaacfouto



😳 Pancarta de ayer contra el árbitro Del Cerro Grande en Cornellá, en el partido @RCDEspanyol - @Atleti



🔎 "SE BUSCA A CARLOS DEL CERDO GRANDE"



🚔 Fue retirada por los Mossos



❌ ¡¡¡NO A LOS VIOLENTOS!!! ❌ pic.twitter.com/6edKnNypqr — Tiempo de Juego (@tjcope) March 30, 2025

Supporters van Espanyol hadden het gemunt op de scheidsrechter na de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Mallorca. De thuisploeg mocht laat in de blessuretijd een gemiste penalty opnieuw nemen.

De scheidsrechtersbond spreekt ‘de krachtigste veroordeling’ uit over het spandoek en geeft in een verklaring aan dat het gaat om ‘onaanvaardbare handelingen’. De bond roept de nationale sportraad op om een reactie te geven en maakt bekend juridische stappen te gaan ondernemen.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗