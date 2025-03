Ajax daags na cruciale overwinning bij PSV aangemoedigd om standbeeld van Farioli te bouwen

Veel mensen hadden verwacht dat PSV zondag de titelrace weer helemaal open zou gooien in Eindhoven, maar niets bleek minder waar. Ajax won met 0-2 van de ploeg van Peter Bosz en breidde de voorsprong uit naar negen punten, waardoor de Eredivisiekampioen van 2024/25 wel bekend lijkt te zijn. Willem Vissers vindt dat trainer Francesco Farioli al een klein standbeeldje verdient.

Ajacieden wisten afgelopen zomer niet zo goed wat ze in de schoot geworpen kregen, toen de Italiaanse oefenmeester voor het eerst zijn gezicht liet zien in Amsterdam. De manager had zichzelf in Turkije op de kaart gezet, waarna een puike prestatie bij OGC Nice volgde. In Oost-Europa speelde hij vrij offensief, in Frankrijk een stuk minder. Het voetbal werd door de Fransen niet geroemd en dat is ook dit seizoen niet het geval. Maar in Amsterdam kan men zich wel, en vrij onverwachts, op gaan maken voor een kampioensfeestje.

Vissers kreeg direct na afloop van de topper tegen PSV een mail van een vriend, die fan is van Ajax. Diegene schreef dat de Amsterdammers nu kampioen zijn. "Die nuchtere, bescheiden vriend is normaliter hypochondrisch (lees hier: angstig), als het om Ajax gaat. Hij denkt oneindig lang dat iets nog mislukt, maar nu, met negen punten voorsprong, durft zelfs hij te stellen dat de titel van Ajax zal zijn: de catharsis (lees: emotionele zuivering)."

De journalist van De Volkskrant las in diezelfde mail dat Farioli een standbeeld moet krijgen in Amsterdam. Vissers kan zich daar wel in vinden. "Vooruit. Een kleintje dan, van een druk gesticulerende man met een coltrui." Waarna Vissers wel aangeeft dat het standbeeld niet naast dat van Johan Cruijff moet komen te staan. Dat zou te gek zijn. "Cruijff is degene waarom mensen van Ajax houden." Vervolgens wordt de lofzang voor de Italiaan gestart. "Als jonge trainer mixte Farioli scheutjes Italië door het DNA van de spelers. Hij leerde ze in Amsterdam anders naar voetbal kijken." Vissers weet waar het standbeeld moet komen te staan. "Ergens op De Toekomst is plaats genoeg voor zo'n sculptuur, een bescheiden beeld in brons." Overigens vindt ook Jack van Gelder dat Farioli een standbeeld verdient.

De journalist geeft aan waarom Farioli zo'n indruk achterlaat in Amsterdam. "Niet omdat Ajax voetbal speelt waarover we nog decennialang zullen praten, integendeel, maar omdat hij Ajax atypisch durfde te laten zijn. Omdat hij Nederland een les leert; hard werken, nadenken, een plan verzinnen, telkens een ander plan voor een andere wedstrijd." Ajax won dit seizoen vier keer van Feyenoord en PSV en leek steeds een antwoord te hebben op het plan van de coach van de tegenstander. Dat vat Vissers samen in enkele kreten. "Niet denken dat je altijd beter bent. Hard werken. Nederig blijven. Hoe moeilijk moet dat geweest zijn bij Ajax, waar nederigheid elk moment kan vervliegen in het luchtledige."

