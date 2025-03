Jack van Gelder deelt gigantisch compliment uit na PSV - Ajax: ‘Hij verdient een standbeeld’

Mocht Francesco Farioli Ajax inderdaad naar het kampioenschap loodsen, dan heeft de Italiaanse trainer recht op een standbeeld. Dat opperde Jack van Gelder zondagavond, een paar uur na afloop van de kraker tussen PSV en Ajax, in het programma De Oranjezondag. Van Gelder praat enkel met respect en lof over de prestatie die Farioli dit seizoen levert bij de Nederlandse recordkampioen.

Farioli stond bij aanvang van dit seizoen voor de enorme uitdaging om Ajax terug aan kop te krijgen. De Amsterdammers eindigden in de afgelopen jaargang op gigantische achterstand van PSV en Feyenoord en moesten uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats. Farioli loodste Ajax, met een toch wel gehavende selectie, door de voorrondes naar het hoofdtoernooi van de Europa League en nadat enkele gerichte versterkingen zich meldden in Amsterdam kon de keuzeheer ook in de Eredivisie gaan bouwen aan een ploeg die PSV kon gaan uitdagen. De Eindhovenaren verloren begin november met 3-2 in de Johan Cruijff ArenA, maar hadden bij de start van de tweede seizoenshelft wel zes punten meer dan de achtervolger uit de hoofdstad.

LEES OOK: Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover

Niets en niemand leek titelprolongatie van PSV in de weg te kunnen zitten, ware het niet dat de formatie van coach Peter Bosz na de winterstop als een kaartenhuis in elkaar is gestort. PSV kreeg zondagmiddag in eigen huis een volgende dreun te verwerken en misschien wel de mokerslag in de strijd om de titel. Ajax vergrootte de voorsprong dankzij de 0-2 zege tot negen punten. Farioli en zijn spelers werden ’s avonds op feestelijke wijze onthaald door een groot aantal supporters. “Ik vind dat die man echt een standbeeld verdient als hij er zo uitkomt zoals nu”, zo reageerde Van Gelder in De Oranjezondag op de beelden uit Amsterdam. “Als je vorig jaar 35 punten achterstaat op PSV en je staat nu negen punten voor en hebt in de laatste zeven wedstrijden dertien punten nodig om kampioen te worden, dan vind ik dat je het gewoon ontzettend goed doet.”

LEES OOK: Hélène Hendriks laat Jack van Gelder schrikken met vraag over PSV - Ajax

A message from Farioli to all of you! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/BAcECcdvMX — AFC Ajax (@AFCAjax) March 30, 2025

