De meest voorkomende fouten bij wedden op voetbal

Wedden op sport is natuurlijk super populair en steeds vaker plaatsen we voetbal weddenschappen. Toch is het een risico om te wedden op voetbal. Je kan een wedstrijd nooit helemaal voorspellen en veel geld ermee verliezen. Wij proberen je daarom te adviseren welke fouten je echt niet moet maken als je gaat wedden op voetbal. We hopen dat je deze fouten in gedachten houdt als je binnenkort weer een weddenschap plaatst in het casino.

Maak geen grote combo weddenschap ondanks de aantrekkelijke odds

Als je kijkt naar de voetbal weddenschappen dan valt het meteen op dat de odds lang niet altijd top zijn. Vooral bij wedstrijden die je bijna volledig vooraf kan voorspellen zijn de odds vrij laag. Het wordt hierdoor aantrekkelijk om een combo weddenschap te plaatsen. Hoe meer wedstrijden je hieraan toevoegt, hoe hoger de odds zijn.

Je hoort soms zelfs verhalen van spelers die een combo weddenschap plaatste met 11 voetbalwedstrijden. Als je dit juist weet te voorspellen dan win je een gigantisch bedrag. Maar je moet er rekening mee houden dat je echt alle wedstrijden juist moet voorspellen. Wij raden daarom af om een grote combo weddenschap te plaatsen. De kans dat je er net 1 fout hebt is groot en dan raak je alles kwijt. Ondanks de aantrekkelijke odds levert het je dan helemaal niets op.

Staar je vooral niet blind op de odds

Als je gaat wedden op voetbal dan kijk je vaak naar de odds. Sommige spelers hebben geen flauw idee op welk team ze gaan wedden. Ze hebben misschien nog nooit een wedstrijd gezien. Ze plaatsen puur een weddenschap op basis van de odds. Door de hoge odds hopen ze een leuk bedrag te winnen. Wij raden je aan om vooral niet blind te staren op de odds. Hoge odds betekent vaak dat de kans groot is dat je de weddenschap gaat verliezen.

Bookmakers schatten de kans klein dat de uitslag gaat uitkomen. Dit is de reden waarom ze hoge odds geven in de hoop dat je erin trapt. Onze tip is dus vooral je eigen voetbalkennis te gebruiken en niet blind te staren op de odds. Betere odds kan je wel vinden bij buitenlandse goksites. Maar alsnog gebruik dan goed je kennis zodat je niet teveel risico neemt.

Stel vooraf een budget per maand in

Als je een voetbal weddenschap plaatst moet je er rekening mee houden dat je dit bedrag gaat verliezen. Je moet er absoluut niet vanuit gaan dat je geld wint. Dit is precies de reden waarom je vooraf moet bepalen welk bedrag je kan missen en je niet aan het einde van de maand nodig hebt. Dit bedrag stel je in als budget en stort je op je account. We raden aan om ook echt geen geld bij te storten. Als je budget op is kan je het de volgende maand weer opnieuw proberen. Zo hou je gokgedrag in de hand en wie weet motiveert het om er winst op te maken.

Staar je vooral niet blind op je favoriete club

Er zijn meer dan genoeg spelers die standaard hun geld inzetten op hun favoriete club. Ze denken zo hun club te supporten. Maar er zijn wedstrijden waarvan je misschien weet dat het lastig gaat worden. Je kan dan misschien beter een weddenschap op de concurrent afsluiten.

Staar je vooral niet blind op je favoriete club of sla je eigen club vooral over met voetbalweddenschappen. Spelers denken helaas met hun hart als het aankomt op dit soort weddenschappen. Maar uiteindelijk levert dit meestal onvoldoende geld op om van winst te spreken. Je kan soms zelfs beter in een andere competitie wedden zodat je met een neutrale blik naar een voetbalwedstrijd kan kijken. Dit kan helpen bij het afsluiten van een winnende weddenschap.