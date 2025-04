LIVE Eredivisie | AZ wil zich revancheren in Almelo, maar moet het tegen Heracles doen zonder Wouter Goes

Heracles Almelo en AZ nemen het zondagmiddag in het Asito Stadion tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Heracles had vorige week tegen RKC dé kans om goede zaken te doen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van Erwin van de Looi stelde echter teleur en speelde met 0-0 gelijk. AZ stelt de voorbije weken teleur in de Eredivisie en heeft daardoor pas op de plaats moeten maken in de strijd om plek drie. Bovendien moeten de Alkmaarders vrezen dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat. De afgelopen vijf wedstrijden werd er namelijk niet gewonnen door de mannen van trainer Maarten Martens.