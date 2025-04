Live wedden vs. pre-match wedden: Wat is de slimste strategie?

Wedden op sport is de afgelopen jaren steeds populairder geworden bij online casino's. Steeds vaker sluiten we weddenschappen af op de meest uiteenlopende sporten. Als je een weddenschap gaat afsluiten dan krijg je meestal twee keuzes. Je kan een pre match weddenschap plaatsen of live wedden. Tijdens het live wedden volg je de wedstrijd op de televisie en probeer je jouw weddenschap op tijd te plaatsen. Je kan inspelen op de wisselende situaties en veranderingen tijdens een wedstrijd. Maar wat is nu eigenlijk de slimste strategie?

Pre match wedden levert bij een standaard wedstrijd het meeste op

Er zijn wedstrijden die je vooraf wel al een klein beetje kan voorspellen. Uiteraard blijft het sport en kan het alle kanten opgaan. Zo is gebleken dat voetbal de meest onvoorspelbare sport is. Het kan dus zomaar gebeuren dat jouw weddenschap de andere kant op gaat en je de weddenschap verliest. Maar als Ajax tegen een amateur moet voetballen weet je dat de kans groot is dat ze winnen. In zo'n situatie gaat er tijdens de wedstrijd relatief weinig gebeuren. Een pre match weddenschap levert dan altijd het grootste bedrag op. Als je bij zo'n wedstrijd live gaat wedden dan zie je dat de odds juist negatief gaat uitpakken. Zodra het tijdens de wedstrijd erop lijkt dat een team echt zeker weten gaat winnen, dan dalen de odds vaak onder de 1. Dit levert dus echt niets op.

Live wedden tijdens motorische sporten

Er zijn sporten die je soms echt niet kan voorspellen. Vroeger toen Max Verstappen oppermachtig was kon je de uitslag wel pre match wedden. Maar in 2024 ging het echt alle kanten op en kon je de winnaar vooraf niet voorspellen. Bij motorische sporten is live wedden meestal de beste optie. Vooral omdat er werkelijk van alles kan gebeuren tijdens een wedstrijd. Max kan bijvoorbeeld van de baan gereden worden of motorische problemen krijgen. Je zal zien dat je pre match weddenschap dan niets meer waard is. Dit maakt live wedden bij motorsport veel slim om te doen. Soms speelt een online casino buitenland hier ook echt op in door live extra hoge odds aan te bieden. Dit moet jouw als speler overhalen om live te wedden.

Onvoorspelbare wedstrijden: daar kan je beter live op wedden

De conclusie die je eigenlijk wel kan trekken is dat vooral de wedstrijden die onvoorspelbaar zijn veel beter passen bij live wedstrijden. Er zijn ook wedstrijden waarbij je vooraf gewoon geen flauw idee hebt hoe het uitpakt. Zo'n wedstrijd kan echt alle kanten op gaan. Een speler kan dan meer winnen tijdens het live wedden, dan bij een pre match weddenschap. Als je vooraf je twijfels hebt over een wedstrijd dan kan je het beste gewoon de wedstrijd volgen. Je kan dan direct een weddenschap plaatsen op de situatie die je ziet afspelen tijdens de wedstrijd.

Extra weddenschappen werken ook het beste live

Er zijn bepaalde weddenschappen die je eigenlijk wel voelt aankomen. Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd waarbij van Dijk net iets te agressief is. Je voelt een gele kaart straks wel aankomen. In dat geval kan je een extra weddenschap plaatsen op een gele kaart voor Van Dijk. Dit zijn situaties die je live het beste aanvoelt. Voorafgaand aan een wedstrijd heb je nog geen flauw idee hoe Van Dijk zich gaat opstellen tegen de tegenstander. Soms draait een wedstrijd volledig anders uit qua sfeer dan verwacht. Voor de extra weddenschappen werkt live wedden vaak het beste. We zien ook dat hier meestal hogere odds mee te verdienen valt dan bij de weddenschappen voorafgaand aan een wedstrijd. Kijk wel vooraf al welke weddenschappen er mogelijk zijn en probeer de sfeer hiervan aan te voelen tijdens het live wedden. Dit is vaak de slimste strategie.